Feijóo afea el "Gobierno de colisión" de Sánchez y su futura presidencia en la UE: "No se ponen de acuerdo ni en defender a Ucrania"

El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, criticó este sábado en un acto preelectoral al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que calificó como "Gobierno de colisión", y destacó los puntos de desencuentro entre los socialistas y sus socios.

Según Feijóo, España necesita un Gobierno centrado en resolver los problemas y no en crearlos, y dijo que el Ejecutivo es noticia "casi todos los días por sus líos". "No hay un Gobierno de coalición, hay un Gobierno de colisión", ha ironizado.

"Da igual lo que ocurra durante la semana, lo que está garantizado es que habrá lío dentro del Gobierno: no sabemos si todos los días o también por la mañana y por la tarde cada día, pero hay líos", dijo el líder del PP.

Feijóo ha hecho referencia también a las críticas de las ministras de Unidas Podemos a la ayuda prestada a Ucrania: "No son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en ayudar a un país que ha sido invadido de forma ilegal".

"Cómo va a presidir Europa alguien que no es capaz de organizar su Gobierno para defender Europa y cómo alguien va a presidir Europa y responder ante todas las mujeres europeas alguien que no es capaz de hacer una legislación que proteja a las mujeres españolas", se ha preguntado Feijóo.

El líder del PP ha intervenido ante más de 4.000 personas que han abarrotado el pabellón multiusos Fontes do Sar, de Santiago de Compostela, en un acto titulado 'Galicia entre todos' y de presentación de los 313 candidatos que lucharán por las alcaldías gallegas el 28 de mayo.

Feijóo ha insistido en sus críticas al Gobierno: "Sánchez presume de feminismo sin escuchar a las feministas, hace leyes sin escuchar a los juristas y se dedica a hacer trenes sin hablar con los ingenieros", en referencia a algunas de las más recientes polémicas que han rodeado al Ejecutivo.

El líder de la oposición ha acusado a Sánchez de tener "ministras a la fuga", porque no han abandonado el Gobierno pese a que van a ser candidatas el 28-M.

Además, Feijóo ha asegurado que "nunca tendría a ministras que se dicen unas a las otras que solo presentan propuestas para el relato" y ha dicho que "nunca tendría en el gobierno ministras que le dicen a los ministros que sus declaraciones parten de la ignorancia".

"Desde luego nunca consistiría que una ministra me diga que no aguanto la presión, pero esto es lo que ocurre en el Gobierno de España, sabéis perfectamente que yo nunca tendría miembros de mi Gobierno en los que no creo", ha añadido.

"No nombraría a nadie con el que no estuviese de acuerdo y nunca dejaría de cesar a alguien si creo que merece ser cesado", añadió Alberto Núñez Feijóo ante la audiencia compostelana.

"No merecemos gobiernos desunidos, deshilachados, caducos, inmersos en una crisis permanente, con ministros que no despachan con el presidente y que no se someten al criterio de los órganos del Estado", ha insistido el político orensano.

Feijóo dijo que no ha dado el salto a la política nacional "a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez" porque para insultar al presidente "sobran los ministros". "Hacer un Gobierno mejor no es una tarea difícil", añadió, "estoy aquí para mucho más, para que lleguen los cambios y pasar página del Manual de resistencia para ir al Manual del buen Gobierno", dijo.

De cara a las próximas generales, Feijóo prometió que "más pronto que tarde dejaremos la política que señala, que divide y que enfrenta": "La suma de minorías radicales no podrá imponerse a las mayorías democráticas de nuestro país", dijo.

"Más pronto que tarde, dejarán de condicionar el Gobierno de España aquellos que se mofan de la unidad de España, aquellos que nos dicen hay un cambio histórico en la política española, porque ahora el gobierno de España depende de aquellos que se quieren ir de España", ha dicho, y ha reiterado que cuando él gobierne, "devolverá el respeto a las instituciones y volverá a cumplir la Constitución".

Referencias a Galicia

En el discurso de Feijóo en Santiago no han faltado referencias a su pasado como presidente de la Xunta de Galicia y de hecho, ha dicho que su objetivo es que el PP "tiene que ser un partido como el Partido Popular de Galicia".

"Necesito que me ayudéis. Estoy aquí para que lleguen los cambios a nuestro país", ha afirmado Feijóo. "Es posible ganar con una gran mayoría como en Galicia. Lo haremos también en España con humildad, autocrítica y autoexigencia. Dije que venía a ganar a Pedro Sánchez y vamos a conseguir este objetivo si trabajamos unidos", ha sentenciado.

Feijóo también ha comparado sus choques en el Senado con Sánchez a su etapa como presidente gallego: "Me da la sensación de que nada ha cambiado. Pasaron 16 años insultándome en el Parlamento, me estoy aficionando a que lo hagan en el Senado, lo echaría de menos si no lo hicieran", ha dicho.

Bendodo pide explicaciones por la trama corrupta canaria

Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha exigido este sábado a Pedro Sánchez que dé "explicaciones" por la presunta trama de corrupción en Canarias, en la que estarían implicados políticos socialistas.

El político popular ha retado a Sánchez a "que no se esconda" y que se investigue "hasta las últimas consecuencias otro escándalo del PSOE, un lío muy gordo que nos suena en Andalucía y ahora tiene su réplica en Canarias".

Bendodo, que ha intervenido en un acto del partido en Málaga, ha dicho que "hay que auditar las cuentas del PSOE en Canarias y en el PSOE federal", y ha pedido que se conozcan cuántos altos cargos del Gobierno se han reunido y "qué contratos consiguieron tras esas fiestas con cocaína en prostíbulos".

"Los mismos diputados que votaban por abolir la prostitución, por la noche se iban a prostíbulos a negociar amaños de contratos públicos; ese es el socialismo auténtico", ha dicho.

"Mucho nos tememos que Sánchez con la reforma del Código Penal ha hecho un traje a medida, no solo a los que dieron el golpe de Estado en Cataluña y a los condenados de corrupción, sino también a los implicados en esta nueva trama de corrupción socialista", ha añadido Bendodo en Málaga.