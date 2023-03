Adoptar un perro en una casa donde ya habitan gatos: "Es bueno grabar los ladridos y crear un refugio en el que se sientan seguros"

Todos conocemos la expresión esa de "llevarse como el perro y el gato", y por ende, todos nos pensamos que estos dos mascotas no se llevan del todo bien. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de que sus formas de comunicación son en muchas ocasiones contrarias, nuestros pequeños peludos son capaces de establecer grandes vínculos si los presentamos adecuadamente.

Es cierto que son animales con un lenguaje corporal en algunas ocasiones contrario, pero esto no significa que no puedan llevarse bien. Por ejemplo, si un perro se acerca a un gato, éste mirará fijamente al primero, por lo que el perro, con la cola levantada, verá que el gato no desvía la mirada y lo interpretará como una amenaza. A su vez, el felino verá el peligro en la posición de la cola del can, por lo que erizará el lomo para hacer ver al perro lo grande que es.

Mireia Berenguer, especialista en conducta felina por la Sociedad Internacional de Medicina Felina (ISFM por sus siglas en inglés) y educadora canina en Kireba, nos contaba hace unos meses que "gatos y perros que conviven aprenden a leer la comunicación el uno del otro, igual que lo hacen con nosotros".

No obstante, ¿qué podemos hacer nosotros para facilitar que nuestros peludos tengan una buena relación? Yolanda Valbuena, de la Fundación Altarriba, nos cuenta los pasos que debemos seguir y las precauciones que tenemos que tomar a la hora de traer un nuevo perro a un hogar donde ya habita un gato o gatos.

Antes de la llegada al hogar

Si ya estamos conviviendo con un gato o gatos en casa y queremos adoptar un perro lo primero que debemos hacer es "buscar un centro responsable donde conozcan cada perro que tienen". "Si nos equivocamos dando un animal, para él es horrible ya que se produce un segundo abandono", explica Valbuena.

"En nuestro caso, cuando un adoptante se enamora de uno de nuestro perros y ya tiene gato, lo primero que hacemos es contactar con uno de nuestros voluntarios que tenga gato y se lleva al perro unas horas para ver cómo interactúan entre ellos", detalla. "Así sabes cual es el perro que no hace caso al gato o los casos en los que le causa cierta tensión".

Una vez se sabe si el perro es compatible o no con otros gatos, se informa a la familia para ver si debemos optar por otro peludo o si se sigue adelante con el proceso de adopción.

Debemos crear un refugio para el gato, un espacio donde se sienta seguro al que se pueda ir si lo necesita

En este punto comienza la adaptación de los mininos. "Es bueno grabar los ladridos del perro, llevarlos a casa y que el gato se empiece a familiarizar con ellos, que lo normalice", aconseja Valbuena. "También debemos crear un refugio para el gato, un espacio donde se sienta seguro, donde podamos colocar sus cosas y que pueda irse allí si lo necesita, una vez el perro esté ya en casa".

"También podemos utilizar difusores de hormonas, que son como ambientadores que descargan unas hormonas que le recuerdan a sus épocas dulces junto a su mamá y consiguen desestresarlos y relajarlos", recomienda.

Llega el perro a nuestra casa, ¿qué hacemos?

Lo más importante que debemos saber a la hora de la llegada del perro a nuestra casa es que no se deben ver de golpe. "Dejamos al gato en su habitación con sus cosas, su latita y juguetes (positivizando la situación) y dejamos que el perro, mientras husmee la casa, que va a ser su nuevo hogar", detalla Yolanda.

"El primer paso para relacionarlos serían que se huelan y escuchen, después ya la visualización del otro", añade la integrante de la Fundación Altarriba. "Siempre recomendamos poner una vaya de niños pequeños en la puerta que les separe para ir viendo cómo actúan ambos".

Valbueno pone un ejemplo: "Si ves que el gato bufa, se eriza o se esconde, necesita más tiempo; mientras que por otro lado, puede que se acerque a la valla a ver al perro y a olerlo".

No debemos dejar al gato siempre encerrado en la habitación. Cuando estemos con el perro o lo saquemos, podemos aprovechar y dejar al gato pulular por casa

Aunque haya una valla de por medio, es importante que "siempre llevemos al perro atado con el arnés y la correa (nunca tensa), permitiendo que se acerque también, pero prevenidos de cómo pueda reaccionar".

"Si no hay problema, con el perro todavía atado podemos quitar la valla y, si todavía hay tensión entre ambos, repetimos ese proceso día tras día", explica Valbueno. "Por supuesto, no debemos dejar al gato siempre encerrado en la habitación. Cuando estemos nosotros con el perro o lo saquemos, podemos aprovechar y dejar que el gato pulule por la casa".

Si no nos vemos capaz de hacer este proceso solos, también podemos ponernos en contacto con educadores de gatos o expertos en comportamiento felino que nos podrán ayudar a gestionar la situación. "Yo aconsejo siempre preguntar por estos profesionales a protectoras, ya que solemos tener el contacto de buenos educadores", concluye Yolanda.