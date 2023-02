La Comunidad vaciará y arreglará los garajes inundados de San Isidro, pero no pone fecha

Los garajes de la calle Tejares 14, en el barrio madrileño de San Isidro, siguen inundados de aguas fecales. Pero, al menos, ya hay un compromiso de la Comunidad de Madrid para solucionarlo. La asociación de vecinos de la zona perteneciente al distrito de Carabanchel se ha reunido este viernes con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad y el área municipal de Madrid Salud para abordar el problema que tanto tiempo lleva afectándoles: unos garajes inundados de aguas fecales que han derivado en plagas de mosquitos y deterioro de las estructuras de los edificios.

Según informan miembros de la agrupación vecinal que han estado presentes en el encuentro, la Comunidad de Madrid se ha comprometido a vaciar con urgencia las instalaciones afectadas con el objetivo de que puedan arreglarse lo antes posible. Sin embargo, todavía no han concretado en qué fechas se llevarán a cabo estas actuaciones.

Estos aparcamientos, que pertenecen a la Agencia de Vivienda Social de la región, fueron construidos hace aproximadamente 30 años. Sin embargo, desde entonces permanecen cerrados debido a que no se adjudicaron sus plazas a ninguno de los propietarios que ocupan los pisos sociales de los edificios. Esto ha llevado a que la avería que se produjo hace meses en las tuberías, que llenó las instalaciones de aguas fecales, no se pudiese subsanar ya que nadie podía acceder a ellas.

Después de tanto tiempo sin que el problema fuese abordado, se ha producido una plaga de mosquitos. Esto es algo que Madrid Salud ha reflejado en un informe presentado en la reunión de este viernes.

Soluciones de la Comunidad de Madrid

Miembros de la Asociación de Vecinos de Alto San Isidro presentes en la reunión con las autoridades aseguran que la Comunidad de Madrid se ha comprometido "a vaciar los garajes con urgencia para su arreglo". Todavía no hay una fecha concreta de cuándo comenzarán estas labores, aunque los residentes de la zona confían en que cumplirán con sus palabras.

Como en cualquier comunidad de vecinos, para poder llevar a cabo las reparaciones pertinentes es necesario hacer una derrama. Sin embargo, estos edificios presentan una anomalía ya que parte de las viviendas pertenecen a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Esto implica que este departamento sería el encargado de aportar el porcentaje correspondiente, algo que normalmente puede tardar varios meses.

No obstante, las autoridades de este área se han comprometido a adelantar la cuantía correspondiente lo antes posible. Han asegurado que lo harán "de una manera más ágil a la habitual", explica un miembro de la asociación vecinal.

En esta línea, también se establecerá una persona de referencia perteneciente a la Agencia de Vivienda Social autonómica para que sirva de mediadora con las comunidades de vecinos. El motivo es que el problema de la inundación de los garajes con aguas fecales ha terminado afectando a más edificios como consecuencia del largo tiempo que han tardado en ponerle solución. Por ello, es necesario que haya una persona que se encargue de abordar la problemática que afecta al barrio de San Isidro.

Informes contradictorios del Ayuntamiento

El área de Madrid Salud, competencia del Ayuntamiento de Madrid, ha presentado un informe en la reunión en el que explican la gravedad tanto sanitaria de las plagas de mosquitos como de la presencia de aguas fecales no solo en los garajes inundados, sino también en los forjados sanitarios— por debajo de los parkings— de múltiples edificios de las misma calle. "Han informado de que tienen constancia de que hay un problema serio de mosquitos en el vecindario", comenta una vecina. Por ello, será necesario hacer obras de reparación para solventar por completo la avería.

Sin embargo, este informe contrasta con el que se presentó en junio de 2022. Los garajes, según se indica en la normativa que respecta a este tipo de instalaciones, tenían que pasar la Inspección Técnica debido a que cumplían 30 años. En aquel momento, el problema de las aguas fecales ya existía, según apuntan los vecinos de la zona. No obstante, la persona encargada de aprobar el informe dio el visto buena a las instalaciones y no comunicó al Ayuntamiento ningún problema de insalubridad en los garajes.

Seguirán sin adjudicarse las plazas

Estos garajes se construyeron hace ya tres décadas. Desde entonces no han tenido ningún propietario debido a que la Agencia de Vivienda Social no adjudicó las plazas a ningún propietario de los pisos de esos edificios. Los vecinos han expuesto este hecho en la reunión. La respuesta ha sido que seguirán vacíos por el momento. "Según nos han explicado, al no haberse adjudicado en su día, ahora ya no pueden hacerlo debido a que no cumplen con la normativa vigente", aclara un miembro de la Asociación de Vecinos de Alto San Isidro.

Esto significa que deberán hacer un nuevo estudio de cómo se pueden readaptar las instalaciones al reglamento actual y si es necesario llevar a cabo algún tipo de obra.

El último de los compromisos de las autoridades presentes en la reunión implica al Canal de Isabel II. Han asegurado que solicitarán a esta institución un estudio de la red de saneamiento para diagnosticar globalmente problemas que se estaban tratando de manera individual y que, en realidad, están interrelacionados.