Los dardos de Shakira a Piqué y Clara Chía que se quedaron pendientes en su canción con Bizarrap y que ahora lanza junto a Karol G

Shakira continúa aferrándose a la música para lidiar con su ruptura con Gerard Piqué. Los dardos más claros llegaron en su colaboración con el productor Bizarrap en la canción la BZRP Music Sessions #53, y de nuevo suma una talentosa voz a su retahíla de respuestas al futbolista: Karol G, con la que este viernes lanzó TQG.

La canción, que forma parte del nuevo disco de Karol G, Mañana será bonito, es toda una declaración de intenciones de ambas artistas hacia sus exparejas: el exfutbolista del Barcelona CF, que disfruta de su relación con Clara Chía, la joven con la que le fue infiel a la cantante; y rapero Anuel AA, cuya nueva pareja es Yailin La Más Viral.

Es un tema en el que Shakira, en concreto, deja caer algunos mensajes que en su propuesta con Bizarrap no pesaban tanto. Una muestra de ello es que en su primera canción la de Barranquilla mencionaba a Chía, pero no que el deportista la estaría engañando al intentar recuperar su relación con 'la loba'.

"Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a las fotos mías (a las fotos mías)", desvela Shakira.

"Ahora tú quieres volver, se te nota; espérame ahí, que yo soy idiota", canta, y añade: "Tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level". Esta segunda afirmación resalta que la artista, pese a sentir dolor por la ruptura, ya ha olvidado al futbolista.

Anteriormente comentaba que estaba enfadada, pero sabía que él no era bueno para ella, y que ni siquiera estaba a su altura. Sin embargo, ahora va un paso más allá: no hay vuelta atrás, porque la cantante ya ha olvidado al padre de sus dos hijos, Sasha y Milan.

"Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró por acá usted ya no es bienvenido", dice la artista.

En la línea de una de sus 'barras' más destacadas de la mano de Bizarrap, "las mujeres no lloran, las mujeres facturan", ahora incluye: "No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte, estoy más dura, dicen los reportes". Un mensaje, como el resto, que se resumen en lo que el título de la canción resume: "Te quedo grande".