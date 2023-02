Zelenski cree que la victoria ucraniana es "inevitable" antes de fin de año y avisa a Putin: "Somos invencibles"

"Somos invencibles". Volodimir Zelenski no flexiona la rodilla y tiene claro que Ucrania tampoco lo hará; como William Wallace en Braveheart, en un David contra Goliat que ahora cumple un año y va para largo. El presidente ucraniano ha resumido este viernes los 365 días de la invasión rusa de su país con un mensaje para Vladimir Putin lleno de intención. "Ucrania llora a sus muertos, Rusia no", recordó Zelenski en una rueda de prensa histórica, igual que lo fue la orden del inquilino del Kremlin el 24 de febrero de 2022.

Ante las preguntas de los periodistas, Zelenski aseguró que Kiev ya ha puesto sobre la mesa su propio plan de paz y que es Moscú quien no quiere escuchar. Además, celebró el apoyo de todos sus aliados y se mostró confiado de añadir a ese 'equipo' "a más países", con un mensaje explícito tanto para América Latina como para China. En este sentido ha propuesto una cumbre con "países de todos los continentes" tras el apoyo recibido en la Asamblea General de la ONU, donde este jueves se adoptó una resolución para el cese de las hostilidades en su país y la retirada de las tropas rusas. Un total de 141 países votaron a favor de la resolución.

Por otro lado, el presidente ucraniano recordó la labor de Países Bajos, Reino Unido y los tres Estados bálticos y Polonia junto con Ucrania para crear mecanismos que permitan perseguir lo que, dice, "son crímenes de guerra". Mientras, el Kremlin guarda silencio tras el baño de masas de Putin que se dio hace unos días. En Kiev, mientras, el mensaje es de resistencia. Dure lo que dure la guerra. Zelenski volvió a felicitarse ante los periodistas por el hecho de que precisamente Pekín esté hablando sobre la guerra de Ucrania, y afirmó que espera que la posición del gigante asiático vaya decantándose más hacia exigir a Rusia que respete principios básicos del derecho internacional como la soberanía y la integridad territorial de las naciones.

El ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, erigió un argumento total desde la sede de Naciones Unidas y se dirigió directamente a Putin: "Vas a perder la guerra antes de lo que crees", sostuvo, poniendo como fecha tope el final de 2023. Y es que Volodimir Zelenski tiene claro que no hay desgaste en las filas ucranianas y considera que la victoria frente a Rusia es "inevitable" siempre y cuando los aliados "hagan sus deberes" en el apoyo y en el envío de armas a Kiev. "Deseo que ganemos este año, lo tenemos todo para ganar este año, pero tenemos que hacer nuestros deberes, porque ningún país puede defenderse por sí mismo", aseguró el presidente.

Deseo que ganemos este año, lo tenemos todo para ganar este año, pero tenemos que hacer nuestros deberes

Asimismo, considera que lo que China ha puesto sobre la mesa "no es una propuesta paz" porque eso solo puede llegar "de los países que participamos en el conflicto". Eso sí, cree que la clave pasa porque Pekín no suministre armas a Moscú -un extremo que en EE UU sospechan que puede suceder más pronto que tarde- porque eso, dice el presidente ucraniano, "conduciría a la Tercera Guerra Mundial". En este sentido, Zelenski advirtió de que solo se sentará a negociar la paz "cuando Rusia deje de matar" y volvió a dejar claro que Putin no quiere recurrir a ningún tipo de vía diplomática.

"Rusia ha entrado en territorio soberano de un país independiente y tiene que respetar nuestro derecho a la vida. Están matando a todo lo que se puede mover. Cuando paren, entonces nos pensaremos si nos sentamos en la mesa para dialogar", desarrolló el presidente, al tiempo que señalaba importantes líneas rojas para cuando llegue el momento de hablar: "Necesitamos una independencia de verdad, no solo sobre el papel, una independencia respetada por todos", terminó.

Por otro lado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha ofrecido este viernes de nuevo como mediador en sendas conversaciones tanto con el propio Zelenski como con Putin, ante los que ha planteado la posibilidad de entablar algún tipo de negociación. Erdogan ha abogado por una "paz justa", lo que pasa en su opinión por poner fin a las muertes y la destrucción derivadas del conflicto iniciado hace exactamente un año. Está dispuesto a contribuir en la medida en que sea posible para que haya "un alto el fuego y un solución negociada", según su oficina.