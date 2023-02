Patri y Lester, de 'LIDLT', sobre volver a ser padres: "He dejado de tomar precauciones, pero no quiero quedarme embarazada ya"

Patricia Pérez y Lester Duque se conocieron en La isla de las tentaciones 2. Él era pareja, por aquel entonces, de Marta Peñate, y ella, su tentadora. La chispa surgió entre ellos y abandonaron el programa juntos.

Tuvieron varias y venidas en su relación, hasta que el pasado mes de julio se dieron el 'sí quiero' definitivo que les unirá para siempre. Pero, antes de su boda, y de hecho, a los seis meses de empezar su relación, la pareja dio la noticia de que la joven se había quedado embarazada.

Aunque fue un visto y no visto, pues Patri tuvo un aborto natural y perdió a los dos bebés que esperaba con Lester. Pero no pierden la esperanza en ser padres y es por ello que ambos han hablado en su canal de Mtmad de ello, así como un repaso del embarazo de la joven.

"En 2021 estábamos en México, nos pasó de todo: me abrí la cabeza, hacía deportes de riesgo, etcétera. En todos los sitios me preguntaban si estaba embarazada, y no recordaba cuando fue la última vez que me vino la regla. Allí compré un test y me salieron las dos rayas", comienza la catalana con su relato.

"A mí casi me da un infarto. Patri es de esas personas que no les parece bien el tema del aborto. Mi idea era que no quería tenerlo, y la de Patri sí. Esa era la pelea", confiesa Lester, que le asustaba la idea de tener un bebé.

"Un día sentí que algo iba mal. Fuimos al ginecólogo y nos dieron la mala noticia. Pasar por eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo", asegura Patri, quien seguidamente ha hecho un apunte más profundo: "Creo que muchas mujeres pasan por esto, y hay que darle visibilidad. Es una situación que, por desgracia, tenemos que normalizar".

La joven ha tardado tiempo en atreverse a hablar de este caso, pero en el vídeo ha cogido fuerzas y ha explicado por qué se dio el aborto natural: "Una vez la sangre del bebé entra en contacto con la mía, mi cuerpo genera un tipo de anticuerpos que mata al feto por tener un RH diferente al mío".

Así pues, es complicado que Patri pueda tener hijos de manera natural. Pero la pareja no pierde la esperanza y aseguran que, aunque les cueste, pretenden ampliar la familia. "He dejado de tomar precauciones, pero no me quiero quedar embarazada ya de ya", declara la joven.