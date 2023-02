Aragonès avisa al Gobierno que no consentirá "pasos atrás" en la mesa de diálogo: "El conflicto no ha acabado"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado al Gobierno que el conflicto catalán "no ha acabado" y que "no se pueden consentir pasos atrás" en la mesa de diálogo. Según Aragonès, el ejecutivo español tiene "miedo" de reunirse porque "no se cree mucho su posición". Con todo, Aragonés no ha concretado qué plazo pone al ejecutivo de Pedro Sánchez para volver a sentarse en la mesa de negociación.

Aragonès ha replicado así a la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, que esta mañana ha dado por acabado el conflicto político catalán y ha dicho que por ahora no ve necesario convocar la mesa de diálogo. "Negarse al diálogo y la negociación es una muestra de debilidad", le ha recriminado Aragonés, que este jueves por la mañana se reunió en Barcelona con el ministro de la Presidencia, Fèlix Bolaños.

El Gobierno ve "un mérito de la sociedad catalana" la desunión soberanista



La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado este viernes que la desunión en el espacio independentista es "un mérito de la sociedad catalana", que "ha entendido" que la hoja de ruta secesionista "no conducía a ningún lugar".

En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Rodríguez ha explicado que "cuando los partidos son capaces de ir en esta dirección y de hacerlo unidos" es porque hay un "respaldo social". "Hoy, este movimiento no está unido y no existe este acompañamiento social, la sociedad catalana ya se cansó de esta dirección", ha remachado.

De hecho, la portavoz ha advertido que Cataluña "ha perdido oportunidades" durante el "procés", aunque le ha augurado un "futuro prometedor" en el que "vuelva a brillar".

Ha asegurado además que el líder del PSC, Salvador Illa, "está construyendo una verdadera alternativa" y ha dicho tener "mucha confianza" en que así se demostrará en las elecciones municipales de mayo y en unos futuros comicios en el Parlament.

Sobre la derogación de la sedición y a la reforma de la malversación, pactadas entre el Gobierno de España y ERC en el marco de la mesa de diálogo, la portavoz ha recordado que la voluntad del Ejecutivo era "homologar el Código Penal al contexto europeo".

También ha destacado que el ordenamiento jurídico español "sigue teniendo protección" ante una posible "vulneración de las normas básicas de convivencia", como son el artículo 155 de la Constitución o el delito de rebelión.

"El Gobierno siempre mantuvo en sus exposiciones públicas que los hechos seguían teniendo una reprobación penal", ha apostillado Rodríguez en referencia al 1-O y sus actos derivados.

Reunió discreta entre Aragonès y Bolaños



El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reunieron este jueves en Barcelona para abordar "temas de interés" entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno.

Según ha avanzado La Vanguardia, durante el encuentro, que se mantuvo con "discreción", ambos políticos valoraron la relación entre la Generalitat y el Gobierno, una vez el PSC ha apoyado los Presupuestos catalanes de 2023 y la legislatura de Pedro Sánchez afronta su último año.

Desde el Ejecutivo catalán aseguran que se trata de un encuentro privado y, además de constatar que hay "muchos temas a tratar" con el Gobierno, destacan que Aragonès aprovecha estas ocasiones para trasladar sus posiciones.

La reunión del presidente catalán con Bolaños tiene lugar tras las recientes decisiones del Tribunal Supremo y de la Fiscalía a la hora de aplicar la reforma del Código Penal, un texto pactado entre el Ejecutivo central y ERC.