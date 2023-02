Debate sobre el estado de la ciudad en el Ayuntamiento de Barcelona: BComú y PSC sacan pecho ante las críticas de la oposición

BComú y el PSC han sacado pecho este viernes del gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Barcelona y de las políticas impulsadas en el último mandato en medio de las críticas de la oposición. Durante el debate sobre el estado de la ciudad en el plenario, la alcaldesa, Ada Colau, ha señalado que se ha gobernado de forma "estable" y con "grandes acuerdos de ciudad" a pesar de dificultades como la pandemia.

La teniente de alcaldía Laia Bonet ha señalado que los socialistas están "satisfechos con el trabajo hecho". "Hemos gobernado conjuntamente desde la responsabilidad y la lealtad", ha dicho, a pesar de admitir que hay cosas que habrían hecho diferente.

Los grupos de la oposición han criticado el balance hecho en positivo y han mencionado ámbitos como la seguridad, la carencia de limpieza o la vivienda.

Durante su intervención, Colau ha indicado que los últimos ocho años han sido "decisivos" para impulsar un modelo de ciudad más "sostenible", líder en inversión social y con una economía "más innovadora". Ha hecho mención, por ejemplo, a proyectos como el dentista municipal, el Konsulta'm, la unidad antidesahucios o el modelo de las 'superilles'. También se ha referido a la "capacidad de atracción" de la ciudad con acontecimientos como el MWC, el ISE o la Copa América de Vela y ha celebrado haber "puesto freno" a las casas de apuestas y las macrococinas y haber cerrado "miles" de pisos turísticos.

Finalmente, ha agradecido al PSC el gobierno estable de los últimos cuatro años y ha agradecido el apoyo de ERC a los presupuestos municipales y a grandes acuerdos de ciudad. "Barcelona es una ciudad progresista", ha sentenciado.

Por su parte, Laia Bonet también ha hecho un balance positivo y se ha referido a otros ámbitos en los cuales el PSC tiene responsabilidad, como por ejemplo la seguridad o la economía. "Llegamos al final del mandato con los deberes hechos", ha asegurado refiriéndose a las ayudas al comercio y la restauración, al millar de agentes nuevos de la Guardia Urbana o a la ordenación de la movilidad. Aun así, ha apuntado que hace falta "un nuevo liderazgo": "Hay una petición objetiva de cambio y de abrir una nueva etapa".

Bonet también ha aprovechado su turno para agradecer también el apoyo de algunos grupos en la aprobación de los presupuestos y ha criticado que el alcaldable de Junts, Xavier Trias, "se dedique a hablar mal de Barcelona".

Críticas de la oposición

El líder republicano en el Ayuntamiento, Ernest Maragall, ha indicado que es el último debate de un ciclo "agotado" y ha afirmado que no se está "creando ciudad". Al gobierno municipal le ha criticado "la apropiación de méritos ajenos y la centrifugación de responsabilidades". Según Maragall, Barcelona hoy está "parada" después de dos mandatos de recetas "fallidas" como por ejemplo en el mantenimiento del espacio público, el turismo o el precio del alquiler, que ha señalado que ha aumentado un 40% durante el mandato de Colau.

El concejal de Junts Joan Rodríguez ha criticado que "a pesar de la esperpéntica y falsa salida de Jaume Collboni del gobierno de la ciudad para rehuir la responsabilidad que tiene en la actual situación de la ciudad, el PSC prefiere atacar a Trias antes de que hacer autocrítica" en el informe sobre el Estado de la ciudad 2022. "Lo entiendo, señora Bonet, porque es el alcalde Trias quien genera la mayor ilusión de cambio en esta ciudad", ha afirmado. "Si todo funciona, ¿por qué un 29% de los barceloneses se marcharía de la ciudad si tuviera la posibilidad y el dinero para hacerlo?", ha preguntado a la alcaldesa, recordándole que cuando llegó al frente del consistorio solo era un 15%.

"La autocomplacencia que hemos visto hoy sobra", ha concluido Rodríguez añadiendo que hoy en día "Barcelona es una ciudad antipática, en que es difícil vivir". "No han resuelto el problema de la vivienda que venían a solucionar" y " han creado nuevos", ha criticado, asegurando que han creado "problemas allá donde no teníamos". "Cuando llegó a la ciudad, la inseguridad era el séptimo problema de Barcelona y ahora, según un 24,8%, es lo primero", ha recordado, criticando que suprimiera la concejalía de seguridad al llegar a la alcaldía.

En el mismo sentido se ha expresado, el presidente del grupo municipal de Ciutadans, Paco Sierra, que ha considerado que habría que hacer un pleno específico sobre el Estado de la ciudad. También ha criticado que la seguridad en la ciudad ha empeorado desde que Colau está en la alcaldía. "Barcelona es líder en ocupaciones", ha denunciado, añadiendo que la ciudad es una de las más inseguras del Estado. Sierra ha criticado que el informe municipal concluye que la ciudad "va mejor que nunca". "Los pequeños y medianos autónomos no dicen el mismo", ha remachado, criticando los impuestos que tienen que pagar.

El concejal de los populares, Josep Bou, también ha lamentado que la "seguridad se ha convertido en un problema importante de la ciudad" y ha constatado que ha fracasado la política de vivienda del consistorio. Ante esto, ha considerado que "hay que movilizar los solares vacíos" y "agilizar las licencias y los permisos".

Por su parte, la concejala de Valents, Eva Parera, ha considerado que el gobierno municipal ha confundido "la publicidad electoral con el informe del Estado de la ciudad". "Hay demasiados silencios", ha dicho, destacando que el punto que más preocupa los barceloneses solo ocupa cuatro páginas de las ochenta que tiene el documento. Parera ha recordado que se registran 450 delitos diarios y que ha habido un aumento exponencial de los que tienen una motivación sexual, cosa que, a su parecer, muestra que "los puntos lilas no funcionan". También ha criticado que el informe no hace ninguna referencia a los narcopisos ni a las mafias y a los menores no legales que están en manos de estos grupos organizados.