Este viernes, 24 de febrero, se cumple un año desde que Putin satisficiera sus ansias imperialistas y diera comienzo a una sanguinolenta guerra contra Ucrania que ya se ha cobrado las vidas de miles de militares y civiles. Con motivo del aniversario, Susanna Griso se ha trasladado a Ucrania, desde donde está charlando con algunos de los protagonistas.

Tras la entrevista que la presentadora realizó a Olona Zelenska, esposa del presidente ucraniano, Zelenski, convirtiéndose en la primera conversación que la mujer concedía a un medio español, ahora Griso se ha centrado en cómo están viviendo los ucranianos desde que estalló el conflicto armado.

Así, este viernes, el matinal ha contactado en directo con Susanna Griso que, desde las calles ucranianas, ha hablado con Oleksandra Kuznecova, una de los millones de jóvenes que han decidido permanecer en Kyiv pese a la guerra. Así, ha destacado que le gustaría entender que su vida es normal, pero lamentablemente no es así.

"Da igual dónde vas, siempre te encuentras con algo que te recuerda que la guerra sigue. Tu Facebook es como un necroblog. Suenan las sirenas, tus amigos están lejos, algunos productos de alimentación desaparecieron de los supermercados porque las fábricas están destruidas o están bajo ocupación", ha destacado Oleksandra.

"Por mucho esfuerzo que hagas para volver a la vida normal, cuando te giras a la izquierda o a la derecha ves algo que te recuerda que, en realidad, estás viviendo en un periodo de guerra", ha agregado la ucraniana.

Por su parte, Susanna Griso ha preguntado a la joven por los seres queridos que han fallecido durante la contienda, un momento en el que Oleksandra no ha podido evitar la tristeza y se ha derrumbado. Así, la joven ha contado que algunas de las víctimas estaban en la pared de memoria. Por su parte, la periodista no ha podido evitarlo y ha terminado abrazando a la protagonista y rompiendo a llorar con ella. La joven, por su parte, ha agradecido el apoyo que Ucrania y sus ciudadanos están recibiendo por parte de la prensa internacional y ha pedido que el mundo no olvide lo que está sucediendo en su país.