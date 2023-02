El repertorio de Shakira contra Gerard Piqué sigue sin agotarse. Este viernes, la colombiana, acompañada de su compatriota Karol G, ha publicado su nuevo tema, TQG (Te quedó grande), donde vuelve a lanzar mensajes contra su ex y su nueva pareja, Clara Chía.

Aunque en esta ocasión los ataques son algo más sutiles, ninguna de las dos cantantes ha perdido la oportunidad de despacharse a gusto contra sus exparejas y la situación que ambas vivieron al ser engañadas por estos. Así, los colaboradores del Club Social de El programa de Ana Rosa han comentado algunas de los versos de los que se compone el tema.

"Me ha escandalizado que Shakira haya dejado un cebo diciendo que Piqué la sigue controlando y ve sus publicaciones", ha señalado Isabel Rábago, a lo que Patricia Pardo ha agregado que "esta vez, no es cruel con Clara Chía, es lo siguiente porque da a entender que Piqué quiere volver con ella y le manda mensajes".

"Si son tan valientes y tan empoderadas por qué no dicen 'hola, Piqué, hola, Clara. Soy Shakira, espero que os haya gustado la canción que os he dedicado. ¿No son tan empoderadas?", ha destacado Rábago, a lo que Pepe del Real ha apuntado que tanto el futbolista como su nueva pareja se habrán dado por aludidos después de cuatro temas: "Hace música que salpique".

Por su parte, Sandra Aladro ha recalcado: "La sesión con Bizarrap fue un éxito mundial, no solo en España. Ahora, con otra colombiana que, simplemente entre las dos suman 140 millones de seguidores en Instagram. Imaginaos a dónde va a llegar esta canción. Han hecho un exitazo comercial que puede superar al anterior". Isabel Rábago ha agregado: "Dice 'me has puesto triple M: más buena, más dura, más leve'... ¡y más millonaria! Le faltó la cuarta M".

"Tiene razón Shakira en que ha mejorado y que, anímicamente, a pesar de estar dolida y 'despechá', está guapa no, lo siguiente. Ha mejorado un montón. Era una cantante cuya carrera ya se empezaba a quedar un poco desmarcada. Se ha actualizado con estos dúos que hace y lejos de retirarse, está creciendo. Esta ruptura le ha hecho crecer, sentirse más segura", ha explicado Pepe del Real, a lo que Miguel Ángel Nicolás ha agregado que, ahora "ha conectado con una clase de público a la que antes no llegaba al juntarse con Bizarrap y ahora con Karol G".

Isabel Rábago, sin embargo, no ha dudado en reírse de la situación y de cómo se ha producido la ruptura: "Shakira dice 'dile a tu nueva bebé que yo por hombres no compito'. No, cariño, no has competido, es que se lo llevó de calle. Está todo el rato diciendo 'la nueva', 'entérate de que quiere volver conmigo' y dudo tanto que Piqué quiera volver con Shakira a estas alturas de película".

Sandra Aladro, sin embargo, ha recordado que "hay otra cantante en la canción": "Es un mensaje universal que hace referencia a cuando te dejan por otro". Pepe del Real, además, ha destacado que, con esta nueva canción, Shakira vuelve a "dar pistas de qué pasaba en esa época final de la pareja en la que había crisis y Piqué diría que iba a comprar el pan y la barra la estaban haciendo y tardaban, tardaban...".

"Piqué también disfruta respondiendo. Yo creo que esos likes que da Piqué y esas referencias... Ellos dos están en esa particular batallita que pertenece a ellos en la que se lanzan pullas. Piqué, cuando Shakira sacó la canción del Twingo, hizo referencias. Seguramente, le da likes, pero no porque busque a Shakira para volver con ella, sino porque tienen ese pique, esa guerra", ha recalcado Pepe del Real, a lo que Sandra Aladro ha completado: "Si dejan de seguirse en Instagram, se acaba el juego".