Uno de los requisitos fundamentales para acceder a la pensión contributiva por jubilación es haber cotizado, al menos, 15 años a lo largo de la vida a la Seguridad Social. No obstante, las personas que han llevado a cabo una labor doméstica sin haber cotizado no pueden acceder a este tipo de prestaciones. Sin embargo, también tienen derecho a cobrar un tipo de prestación económica si se cumplen una serie de requisitos generales y específicos. Al no disponer de cotizaciones suficientes y tener una carencia de ingresos y recursos, se puede acceder a la pensión no contributiva de jubilación, según recogen en el diario económico 'La Información'.

Este tipo de prestaciones, según la Seguridad Social, son aquellas que "se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo".

Cuáles son los requisitos

La gestión y concesión de estas pensiones está atribuida a los órganos competentes de cada comunidad, así como a las direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla. En este sentido, como recogen en el portal del IMSERSO, los requisitos exigibles que se deben cumplir para acceder a la prestación son los siguientes:

Ser ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España.

Haber cumplido los 65 años de edad.

Carecer de ingresos suficientes que, en cómputo total para 2023, tendrán que ser inferiores a 6.784,54 euros anuales.

Si las rentas o ingresos personales son inferiores a dicha cantidad y se convive con familiares, solo se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de la unidad de convivencia, sean inferiores a las cuantías establecidas.

En este caso, si se convive solo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado, se podrá acceder si las cuantías son inferiores a estas:

Dos convivientes: 11.533,72 euros.

Tres convivientes: 16.282,90 euros.

Cuatro convivientes o más: 21.032,08 euros.

Cuantía de esta prestación

Tras la prórroga de la subida del 15% en las pensiones no contributivas aprobada por el Gobierno central para 2023, la cuantía mínima para esta pensión asciende a los 484,61 euros mensuales, por lo que sería de 6.784,54 euros al año. Mientras, la cuantía mínima será de 121,44 euros al mes, esto es, 1.696,14 euros anuales.