Zoe Bayona, de 'La isla de las tentaciones', explica las razones de su ruptura con Josué Bernal: "Me siento muy humillada"

Hace unos días, Zoe Bayona desveló que había puesto fin a su relación con el que fuera su pareja, Josué Bernal. Desde entonces, ninguno de los exconcursantes de La isla de las tentaciones había vuelto a hablar del tema. Ahora, la influencer ha roto su silencio y ha explicado las razones por las que puso fin a su historia de amor.

Tras varias idas y venidas desde el paso de la pareja por el reality, parece ser que ya no habrá mas oportunidades. La joven ha desvelado que ya no habrá más reconciliaciones y que, desde un par de semanas, ella y el malagueño están separados.

"No he dicho nada por respeto a otras personas, pero os merecéis una explicación. Como bien sabéis, yo dejé mi relación con Josué hace un mes", han sido las primeras palabras que ha expresado la influencer para, acto seguido, explicar la razón que le llevó a tomar esa decisión. "El motivo es que me volvió a ser infiel y no quiero entrar en detalles", ha expresado.

La extronista de MyHyV ha dejado claro que no será ella quien quien profundice más en el tema y, además, ha desvelado que no es la primera vez que su novio le ha sido deshonesto. "Dentro de la relación ha habido muchas infidelidades. Pero he preferido quedármelo para mi para evitar críticas", ha declarado.

La joven ha reconocido que se siente "muy humillada" y que, durante su relación, no se sintió "querida nunca". Al principio, Zoe vivió un shock por afrontar todo lo sucedido, aunque reconoce que, en parte, se lo esperaba.

"Se ha aprovechado de mi bondad y de lo que yo he confiando. Esta última vez no teníamos motivos para que esto sucediera. Hay personas que no saben ser leales y no saben querer", ha expresado. A pesar de todo esto, la influencer ha asegurado que a Josué le tiene un gran cariño. "Sinceramente le deseo lo mejor y espero que aprenda a respetar a los demás para que pueda ser feliz", ha dicho.