Fani Carbajo tendrá que pasar por el quirófano debido a un problema que sufre desde el parto de su hijo: "Me da miedo no poder caminar"

Si por algo es conocida Fani Carbajo es por su naturalidad para hablar sin tapujos de su vida. La que fuera concursante de La isla de las tentaciones, no lo ha dudado lo más mínimo para confesar a todos sus seguidores sus problemas de salud y el porqué ha tenido que pasar por quirófano.

A través de su canal de Mtmad, la televisiva ha contado que se encuentra sufriendo por culpa de unas almorranas "más grandes que su cabeza": "Esto me viene desde el parto de Emilio, pero hubo una temporada que estuve bien, como que se me quitaron. Pero hace un par de meses, cuando empecé con todo el estrés, con mis preocupaciones, me salieron".

Fani se ha sincerado por completo con todos sus seguidores para asegurar cómo, aunque no le tiene miedo a pasar por quirófano, sí que es cierto que "no puede parar su vida". Y es que este tipo de operaciones vienen acompañadas de un largo tiempo de reposo: "Me da miedo el no poder caminar bien, los dolores, el estrés y el agobio".

A pesar de que su médico no está de acuerdo con su decisión de retrasar la operación por el miedo a que empeoren, la influencer no parece querer poner una fecha para la intervención. Porque, lo cierto es que Fani no se encuentra a gusto, y de hecho se ve obligada a estar "todo el rato sentada" cuando se junta con sus amigos.