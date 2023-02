El 24 de febrero de 2022 la vida se paró en seco para los ucranianos que, de pronto, vieron cómo sus calles eran tomadas por el ejército ruso. Este viernes se cumple un año de que el ansia de Putin le llevase a ordenar a sus tropas que invadiesen al país vecino.

Así, El programa de Ana Rosa ha dedicado su sección de política a analizar cómo han cambiado las vidas de algunos ucranianos desde el comienzo de la guerra. De esta forma, el matinal de Telecinco ha vuelto a contactar con Olga Tarnovska, una ucraniana que, pese a la crudeza del conflicto, continúa viviendo en Kiev.

"Sueño con dormir seguido, sin despertarme, sin estar poniéndome nerviosa, sin despertarme, sin escuchar alarmas... sueño con una vida normal que no he tenido en este año. Sueño con la victoria y con recuperar un poquito la normalidad porque en todo este año de lucha y esfuerzo, creo que ningún ucraniano se ha sentido bien. Para nosotros hay un antes de la guerra y un después. Somos personas antes de la guerra, que éramos de una forma; y después somos muy diferentes y no siempre es a mejor", ha destacado Olga.

"Muchos pacifistas, que en realidad son pro Putin, dicen que no hay que mandar más armas a Ucrania. Entonces eso es dejar que Rusia mate a los ucranianos. Que no vayan con hipocresías. Las armas son para salvar vidas, no para matar a la gente, ese es el mensaje que yo quiero que llegue a España. Los tanques Leopard no son para matar rusos, sino para salvar las vidas ucranianas, que ya somos centenas de miles de personas fallecidas. Esas cifras que estamos viendo son una estafa porque sabemos que en Mariúpol hay 120.000 personas muertas, es un cementerio", ha agregado la ucraniana.

Por su parte, Patricia Pardo ha preguntado a Olga si le parece suficiente el apoyo que Ucrania está recibiendo por parte de España, a lo que esta ha respondido: "A mí me duele mucho decirlo porque yo viví en España y trabajé muchos años para España. Ver que es un país que da tan poco me duele mucho porque yo sé que en España hay gente solidaria, pero desgraciadamente en la coalición hay un partido muy prorruso y ellos bloquean una ayuda solidaria de verdad. Bloquean a todos los niveles y con unos discursos muy hipócritas".

"En una guerra con el segundo mayor ejército del mundo no hay armas suficientes. No llegaremos a ese día en que Ucrania diga 'tenemos suficientes armas, descansad'. No, porque es una guerra con un país que llevaba 80 años preparándose para esa guerra a gran escala y tienen miles y miles de tanques, proyectiles y de todo. Nosotros estamos defendiéndonos, pero para eso necesitamos armas. No podemos defendernos cuerpo a cuerpo. Nunca van a ser suficientes armas y por eso tenemos que mentalizarnos de que tenemos que darle a Ucrania todo lo que tenemos", ha señalado Olga.

Además, la ucraniana ha apuntado que la primera visita de Pedro Sánchez a Ucrania coincidió con la de la primera ministra de Dinamarca: "A esas alturas, Dinamarca ya nos había dado toda su artillería, no era mucho, eran 19 tanques, pero era todo lo que tenía el país. España nos lo da a cuentagotas y me da mucha pena porque España es mi segunda patria. Me da rabia reconocer que un país con tanta gente solidaria como son los españoles, con nosotros no lo estáis siendo, desgraciadamente".