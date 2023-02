En el programa matinal Las Mañanas Kiss, de Kiss FM el imitador Federico de Juan se metía en el papel del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para cantarle a los presentadores, Xavi Rodríguez y María Lama, una canción en la que el personaje anunciaba que iba a grabar una canción junto a Bizarrap.

En un momento dado y después de la canción, Xavi Rodríguez recibía una nota de su equipo de producción del programa. "El alcalde, el alcalde de verdad", se oye decir a un técnico, algo que Xavi pensaba que se trataba de una broma. Pero no, Almeida estaba al teléfono. "Huele a bronca", decía Xavi Rodríguez medio en broma medio en serio.

Pero si por algo se ha distinguido el alcalde de Madrid es por tener buen humor y un gran sentido de la autocrítica, por lo que nada más ponerse al teléfono y hablando muy rápido (algo de lo que hacía burla la canción) decía: "Aquí está el alcalde de verdad y no el alcalde molón de la canción y yo lo que os estoy llamando es para reclamar los derechos de autor de esta canción porque no podéis pretender es que vaya en chándal pagándome el dineral que va a ganar esta canción, mucho más que la de Bizarrap".

Las risas relajaban el ambiente en el estudio de Las Mañanas Kiss, mientras el alcalde de Madrid seguía bromeando: "No podéis usar mi figura, mi físico y mi forma de ser y que os salga gratis".

Ya en un tono más relajado los locutores le preguntaban cómo afrontaba el periodo electoral que comienza dentro de pocas semanas: "Con mucho ánimo, con cierto optimismo, pero difícil después de esta legislatura y todo lo que ha pasado, con una pandemia y Filomena".

El tema se iba después a una de las pasiones del alcalde: el fútbol y el Atlético de Madrid. "Por fin una entrevista que me gusta", decía mientras le preguntaban por el derbi. "Todo el mundo sabe cuál es mi filiación, pero está el tema complicado, como no nos vale el empate… que gane el mejor, si llevan rayas blancas y rojas mucho mejor", respondía sin tapujos.

El alcalde, al que en la canción le pintaban como "un ligón", aseguraba haciendo un símil radiofónico que no acaba de tener suerte: "Lo de rematar no se me acaba de dar bien, en muchas cosas".

Entonces Xavi Rodríguez tomaba la palabra y ejercía de casamentero: "Sabemos que sigue soltero y aquí tenemos a una compañera que es soltera, que es María Lama y tenemos una sección en la que montamos cenas... yo dejo sobre la mesa la posibilidad de organizar una cena, como hacemos con los oyentes, entre José Luis Martínez-Almeida y María Lama", decía el locutor.

"María, sería un honor que quisieras salir conmigo", decía Almeida recogiendo el guante, a lo que la respuesta de la presentadora era positiva: "Acepto la propuesta, de edad andamos más o menos y de altura va perfecto", reconocía ella, ante lo que el alcalde afirmaba que aquello había sido "un match radiofónico instantáneo".

Las Mañanas Kiss se emite de lunes a viernes de 06 a 11 y tiene alrededor de medio millón de oyentes diarios. En 2018 recibieron la Antena de Oro al mejor programa de radio.