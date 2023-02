Antonio Montero cuenta en el debate de 'Pesadilla en el paraíso' de qué se arrepiente más tras el fallecimiento de su madre

Antonio Montero pasó por el debate final de Pesadilla en el paraíso para analizar su paso por el reality. El paparazzi, quien quedó como tercer finalista, dejó constancia del gran nivel de sensibilidad que tenía.

El concursante protagonizó la escena más emotiva de la noche. Junto a Nagore Robles, comentó cómo le había afectado la muerte de su madre: "Murió cuando empezó el Covid tras 17 años de alzhéimer".

Querían hacer un viaje a México, pero con los compromisos profesionales de Montero, lo fueron aplazando. "Cuando se dio la ocasión, me di cuenta de que ya era tarde. Ella ya estaba mal".

"De lo que más me arrepiento es de no haberle dedicado tiempo. No haberme sentado con ella a hablar de cómo estaba. Nunca hablé en condiciones con ella", continuó entre lágrimas.

Los colaboradores no pudieron aguantar la emoción y también se echaron a llorar. José Antonio Avilés quiso dejar clara la personalidad de su compañero: "Tiene una sensibilidad especial. Es admirable cómo se apoyan y protegen entre sus hermanos".

Finalmente, Antonio Montero quiso mandar un mensaje a las personas que aún pueden pasar tiempo con sus madres: "Aprovechad el tiempo, que cuando se las echa de menos siempre nos arrepentimos".