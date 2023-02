Santiago Abascal ha convencido a Ramón Tamames para que sea la estrella de una moción de censura contra el ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Extraña pinza la que protagonizan el veterano militante de izquierdas y el principal partido de la extrema derecha.

Tamames militó en el PCE durante el franquismo, fue diputado en las Cortes españolas y estrecho colaborador de Tierno Galván en la alcaldía de Madrid. Tras pasar por Izquierda Unida recaló en el CDS de Adolfo Suarez para, finalmente, aceptar convertirse en el verbo de Vox.

Hombre sagaz y culto ha justificado su nueva ubicación política alegando que no es un fósil, que uno no sigue pensado lo mismo durante toda la vida. A pesar de que las encuestas cuentan que el 56% de los ciudadanos no ven con buenos ojos su candidatura, contra un 16,7% que sí, Vox se ha lanzado a la aventura intentando silenciar las insinuaciones de Macarena Olona vertidas en el programa de Jordi Évole.

Leí hace tiempo las memorias de Ramón Tamames. De ellas saqué la conclusión de que el personaje era un erudito en múltiples materias pero también que el ego le dominaba. Más tarde devoré su obra ¿Adónde vas, Cataluña? y otros textos semi místicos.

Hoy pienso que el regreso de Tamames a la política es un balón de oxígeno para los de Abascal que, lejos de perjudicar al Gobierno, barniza a Vox y roba votos de derechas a Feijóo"

Hoy pienso que el regreso de Tamames a la política es un balón de oxígeno para los de Abascal que, lejos de perjudicar al Gobierno, barniza a Vox y roba votos de derechas a Feijóo. En Cataluña, en clave de elecciones municipales, Daniel Sirera y sus colegas deberán trabajar duro para conquistar el voto conservador.