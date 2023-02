ARCO 2023: rutas despreocupadas por un archipiélago de galerías

Tras recorrer los centenares de metros que separan la entrada a IFEMA, del Pabellón 7, aligerados por las cintas transportadoras, uno accede a ARCO 2023, despliega el plano y se da cuenta de que aquello parece una carta de navegación de los Estados Federados de Micronesia. ¿Donde dirigirse? Se requiere brújula.

Plano de mano de ARCO 2023 Adolfo Ortega

Dejándome llevar por el aroma del café italiano, llego al stand de Illy donde me obsequian con un 'ristretto'. No está mal para afrontar la jornada. La compañía patrocina illy SustainArtcon, un concurso que ya va por la XVI edición y se dirime entre nueve artistas finalistas -a la postre ganó Cristina Mejías, representada por las galerías Alarcón Criado y Rodríguez Gallery-. Además de los 15.000€ con que está dotado el premio, una obra de la autora será presentada el año que viene en ARCO 2024. En la foto, Fresque de craies de Pascal Marthin Tayou.

Pascale Marthine Tayou. 'Fresque de Crailles' Cedida

Uno de los pocos espacios claramente reconocibles en el plano de mano es el dedicado a Mediterráneo: Un Mar Redondo, debido a su forma de polígono irregular. Allá me dirijo. 19 galerías de 12 países que compartimos este mar tan calentito, se reúnen en un espacio con una estructura que rompe la cuadrícula habitual del entramado de galerías y está bañado en tonos cálidos. La iniciativa pretende "movilizar las relaciones que transcurren de abajo arriba y de lado a lado en un esfuerzo por alcanzar un punto de encuentro para las intensidades compartidas de esta área geográfica". Pues a ello.

Espacio dedicado al Mediterráneo en ARCO 2023 Adolfo Ortega

Una de las obras presentes en el espacio dedicado al Mediterráneo Adolfo Ortega

De nuevo guiado por el olfato llego a El especiero, de Carmen Laffon (1934-2021) en la Galería Guillermo de Osma, que despierta mi emoción más entrañable. Todas las esencias en su cajón correspondiente y armonía en el sutil óleo. Un dibujo a carboncillo de Picasso nos adelanta que el protagonismo del malagueño en esta edición está por llegar, con la pieza más retratada de este año: el pintor reposando sobre su tumba, que seguro todos han visto y me la voy a ahorrar.

Carmen Laffón. 'El especiero' (1975) Adolfo Ortega

Paseando con Antonio López Adolfo Ortega

El colorido de las siguientes piezas nos atrae desde la Galería Marlborough, referente del coleccionismo madrileño. Laura Anderson Barbata (Ciudad de México, 1958) estará presente este año en una gran exposición de artistas latinoamericanos en el MoMA de Nueva York, donde pondrá de manifiesto sus intereses en relación a la naturaleza y su ligazón con los símbolos ancestrales. Contrasta con ella la gran pieza en hierro de Martín Chirino, Alfaguara (2005), valorada en 575.000€, que parece una armónica osamenta o los restos de de un ofidio gigante, descubiertos en algún yacimiento.

Laura Barbata Anderson. Alebrijes Adolfo Ortega

Martín Chirino. Alfaguara. 2005-2017 Adolfo Ortega

Si al cabo de un tiempo nos percatamos de que una y otra vez topamos con la misma galería, es que estamos atravesando una situación peligrosa de auto rotación. Hemos de buscar rápidamente una salida a dicha confusión, por ejemplo acercándonos a ART Situacions, una iniciativa impulsada por Honda - Green Power Products que se encuentra en un pequeño edificio aledaño al Pabellón 7. A él se llega atravesando un espacio 'food truck' con mesas al aire libre. ART Situacions es un proyecto de mecenazgo que reúne obras de cinco artistas españoles y cinco franceses, todos ellos emergentes, en un espacio amplio y de carácter escénico, diseñado por Olga Subirós. Entre las obras destacamos piezas de escayola con pigmentos y textiles, de Elena Aitzkoa; y unas hipnóticas piezas que aparentan ser luminosos insectos de aluminio esmaltado, compuestas por Salomé Chatriot.

Interior del espacio dedicado a ART Situacions Adolfo Ortega

Salomé Chariot. 'She is Alive! (Machine's Fertility Landscape)'. 2022 Adolfo Ortega

Ya más despejado después de ver la luz del sol, regreso a los pabellones para interesarme por los stands dedicados a libros de artista, fotolibro y autoedición, donde pueden hallarse ejemplares muy especiales. Cerca de ahí, la galería Ginsberg, radicada en Perú, muestra unas esculturas muy humanas de Maria Abaddon confeccionadas con diferentes tejidos, componiendo una especie de 'Pietá' textil -salvando las distancias-. Me cruzo con Borja Sémper y más tarde con Boris Izaguirre, buscando ambos su ruta; y poco después al grupo que rodea a la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, transitando alrededor de una serie de esculturas denominada Crecimiento, de Eva Fàbregas, artista premiada por la Comunidad de Madrid en esta edición de ARCO.

Feria del Libro de artista dentro de ARCO Adolfo Ortega

Escultura de María Abaddon en ARCO 2023 Adolfo Ortega

'Crecimiento', de Eva Fàbregas, esculturas en látex, resina y tejidos sintéticos Adolfo Ortega

Tras degustar un espléndido jamón de Huelva, acompañado por un vino de la zona extraído con venencia de un barrilillo, recobro brío y me acerco a la galería Neugerriemschneider de Berlín, que muestra obras de un atractivo cromático más que evidente, sólo comparable a los tonos brillantes del pernil onubense. Colored Vases (2015) de Ai Weiwei y Untitled (2022) de Jorge Pardo, son dos de las obras expuestas y las vemos en las fotos siguientes.

Dos visitantes con una obra de Jorge Pardo en primer término Adolfo Ortega

'Colored Vases' en la galería berlinesa Neugerriemschneider Adolfo Ortega

Encuentro a Juana de Aizpuru sentada tranquilamente en la antesala de su galería, como una gran dama observando desde su atalaya, y con amabilidad accede a dedicarnos unas palabras a los compañeros de EFE y a un servidor. Es una pionera del coleccionismo de arte en España, además de alma mater de esta feria ARCO, que dirigió desde su fundación en 1982 hasta 1986.

Juana de Aizpuru presidiendo su galería en la feria ARCO 2023 Adolfo Ortega

"Nunca ha habido un espíritu transgresor en ARCO -confiesa la galerista-, porque las piezas que chirrían no suelen ser representativas. Hay artistas que buscan llamar la atención a través de la excentricidad y los periodistas le dan mucho bombo, pero no tiene ninguna relevancia para nosotros. No hacemos ni caso. Eso no es el mundo del arte, es gente que se pega ahí y ya está".

Tomo nota de los recados y decido dar por finalizada esta navegación caótica por el archipiélago del pacífico mundo del arte contemporáneo. Echando mano del mapa localizo la salida y hacia allí me dirijo, dejando atrás infinidad de islas que han quedado sin apenas bordear. Es preferible quedarse con algunos apuntes, que deambular embriagado, sin rumbo. ¡Hasta el año próximo!