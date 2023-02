Yolanda Díaz cierra filas con Irene Montero en un acto feminista a diez días de que el Congreso debata la reforma del 'solo sí es sí'

Podemos y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cierran filas según se va acercando el primer debate en el Congreso sobre la propuesta unilateral del PSOE para reformar la ley del 'solo sí es sí'. Hace unas semanas, Díaz mostró expresamente su "reconocimiento" a la figura de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y, pese a no haber querido airear públicamente sus discrepancias con los socialistas por plantear en solitario cambios en la norma, este viernes la vicepresidenta se posicionará claramente asistiendo a la apertura del Encuentro Internacional Feminista que ha convocado Igualdad para el fin de semana, del que Montero presidirá la apertura.

No está previsto que Díaz participe en ninguna de las mesas de debate que tendrán lugar durante los tres días que durará el foro. Pero su presencia en el acto de apertura es muy simbólica porque supone un apoyo de primer orden para Montero en un momento muy delicado para Igualdad, cuando el PSOE ha decidido no seguir negociando la reforma de la ley del solo sí es sí y promoverla en solitario en el Congreso. La asistencia de Díaz es notable, además, porque supondrá respaldar públicamente a una ministra con la que la vicepresidenta mantiene unas relaciones muy malas desde hace meses a causa de sus repetidos choques con Podemos.

No obstante, no se trata del primer gesto de distensión que se produce entre ambas dirigentes en las últimas semanas. De hecho, la foto de Díaz y Montero juntas en la apertura del Encuentro Internacional Feminista de este fin de semana viene precedida de otras imágenes que ambas ministras se han dejado tomar en las últimas semanas, tanto en el Congreso como en actos en los que han coincidido, como el que se celebró en enero en Baleares en conmemoración de Aurora Picornell, líder sindicalista y feminista durante los años treinta que fue represaliada y asesinada por el franquismo en la Guerra Civil por ser dirigente del PCE.

Esas dos fotografías fueron las primeras de Montero y Díaz juntas desde junio, en la campaña de las elecciones andaluzas, y revelan que en el espacio a la izquierda del PSOE al menos existe un esfuerzo de tender puentes tras meses en los que la sintonía entre la vicepresidenta y Podemos se fue pudriendo. El punto más bajo de esta relación tuvo lugar en noviembre, cuando el ex secretario general morado, Pablo Iglesias, advirtió a la vicepresidenta en un multitudinario mitin de que "ay de aquel o de aquella que se atreva a faltarle al respeto a la militancia de Podemos", unas palabras que sentaron fatal a Díaz y su entorno.

La vicepresidenta mantiene el perfil bajo

No obstante, la cercanía de la vicepresidenta a Irene Montero y al Ministerio de Igualdad en relación a la reforma de la ley del solo sí es sí no tiene únicamente que ver con el intento de no abrir nuevos frentes internos en Unidas Podemos a escasos tres meses para las elecciones municipales y autonómicas. También pesa que Díaz coincide con Podemos en la necesidad de que cualquier reforma de la ley del solo sí es sí esté basada en un texto pactado entre el PSOE y los morados, y en privado el entorno de la vicepresidenta lamenta que los socialistas, a su juicio, no estén poniendo toda la carne en el asador para llegar a ese acuerdo.

Sin embargo, la vicepresidenta ha evitado expresar su posición en público para "cuidar la coalición" y ha criticado el "ruido" que se ha producido en torno a la reforma. Tras las duras críticas de Unidas Podemos al PSOE, al que los morados han acusado de querer "volver al Código Penal de La Manada", Díaz se ha limitado a pedir a socialistas y morados que vuelvan a sentarse a la mesa de negociación para llegar a un acuerdo "colocando en el centro el consentimiento" -la posición que defiende el Ministerio de Igualdad- y ha requerido a ambos partidos "serenidad".

Hace unos días, la dirigente dejó caer que "las formas en política, igual que en derecho, son claves, a veces más que el fondo", una crítica al enfrentamiento público que se ha producido en el seno del Gobierno. Pero lo cierto es que, en el fondo de este asunto, Díaz está alineada con las tesis de Montero, y lo mismo ocurre con ERC y EH Bildu, los habituales socios parlamentarios del Ejecutivo, que ya se han comprometido públicamente a apoyar la reforma de la ley del solo sí es sí únicamente si ésta cuenta con el beneplácito de Igualdad.