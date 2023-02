Ribera estudia una electricidad más barata donde haya más renovables para compensar a los vecinos de parques eólicos y solares

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, analiza la posibilidad de que el precio de la electricidad sea más bajo en aquellos territorios que más contribuyen a generarla por medio de renovables. Fuentes del sector aseguran que esta idea, que ha resurgido en las últimas semanas en Alemania, está desde hace tiempo sobre la mesa de Red Eléctrica Española (REE), del operador del mercado, OMIE, y del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), que forma parte del ministerio. De manera más genérica, también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha planteado en los últimos días otorgar "beneficios directos" a los vecinos como "precios más bajos de la electricidad".

"Cuando hablamos de energías renovables hablamos de territorio, hablamos de industria, de energía a precios estables y razonables, pero hablamos también de territorio. Es muy importante tener presente el territorio, a los vecinos y no solamente los componentes ambientales, la biodiversidad y los ecosistemas. Es un debate que debemos abrir también, de qué manera se compensa, se reconoce, se facilita el acceso a los beneficios de las energías renovables para las comunidades locales". Así se manifestaba este jueves Ribera en un desayuno informativo en Madrid, dando un paso más del que dio hace ya unos meses el presidente, Pedro Sánchez, cuando se comprometió ante el presidente de Aragón, Javier Lambán, a que habría beneficios para las comunidades que acogieran grandes proyectos de renovables.

Las palabras de Ribera en favor de compensaciones y beneficios para los vecinos reflejan también mucho más de lo que hasta ahora ha estado dispuesto a hacer el Gobierno para que las comunidades locales se sientan retribuidas justamente por la generación de electricidad que va desde sus territorios, particularmente en zonas afectadas por la despoblación, a latitudes donde se consume mucho más de lo que se genera. Esta circunstancia ha contribuido ha generar malestar en ciertas zonas por la instalación de grandes proyectos de renovables.

Ribera no ha precisado este jueves en qué tipo de medida para beneficio de comunidades locales y vecinos está pensando pero ha dado por buenas algunas de las ideas que se están escuchando en los últimos tiempos y que confluyen en beneficios en términos de precios para las comunidades que más cerca están de los parques eólicos o fotovoltaicos.

Empieza a parecer posible

Se trata de una vieja reclamación de partidos nacionalistas y regionalistas como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) o Teruel Existe que ahora parece estar tomando fuerza. "Hasta ahora se nos dijo que esto no era posible", explica el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que lleva años pidiendo una "tarifa eléctrica galega", "diferenciada", que podría repercutirse en una bajada de cargos fijos o para las comunidades locales que tienen cerca un parque eólico -o fotovoltaico en otras latitudes-, que podrían ahorrarse el transporte de una energía que con esa cercanía no es necesario. "Ahora empieza a perecer que sí parece posible", dice el diputado gallego.

En los últimos tiempos, este debate ha saltado de los pequeños grupos en el Congreso, a la CNMC y e incluso llega desde Alemania, por medio de una idea sobre la que Transición Ecológica no ve mal que se genera un debate y que 'bebe' también de las ideas que también se trabajan en REE, OMIE y el IDAE.

"Estamos oyendo muchas ideas muy interesantes que nos permitirán seguir avanzando en esta dirección", se ha limitado a decir Ribera de momento. Sí parece que esta vez no se tratará del socorrido recurso a la bajada de impuestos, algo que además sería competencia del Ministerio de Hacienda, sino de medidas que están en manos del Ministerio de Transición Ecológica porque tienen que ver con la generación de electricidad y con conceptos que aparecen en la factura de la luz.

"Existe la posibilidad de los mercados locales", apunta Héctor Tejero, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y coordinador político de Más País que en una tribuna en El País también planteó "mecanismos directos e indirectos para asegurar que el despliegue renovable revierta favorablemente en los territorios", los llamados "mercados de flexibilidad local" y en línea con lo que asegura que también examinan Red Eléctrica o el propio ministerio.

Una decisión política en tal sentido, afirma, deberá seguirse de un diseño técnico para concretar esta idea, teniendo en cuenta que grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia no podrán nunca producir toda la energía que necesitan para funcionar o que una instalación media difícilmente podrá abastecer al pueblo que tiene al lado a no ser que sea muy pequeño. También habría que establecer la unidad territorial, porque el "agravio" entre territorios productores y consumidores de electricidad de origen renovable no se da solo entre comunidades, también dentro de estas entre distintas provincias. En todo caso, Tejero también apuesta por un compensación en la que la tarifa de la luz sea más barata donde más electricidad se genera con renovables. Por ejemplo, peajes y cargos fijos más reducidos en la factura "cuanto mayor sea la proporción de potencia instalada en la zona".

Sin llegar a tanto detalle, y reconociendo que hay medidas que "podrían resultar problemáticas" y que deben evaluarse "cautelosamente", la CNMC ha planteado algo así también en una reciente "investigación" sobre los obstáculos que encuentran los promotores de parques renovables en su trato con los ayuntamientos con los que tienen que gestionar las licencias.

Además de pedir que se puedan instalar en suelo rústico y de denunciar una "excesiva discrecionalidad" con respecto a las normas que tienen que cumplir las placas solares en los tejados o el cobro de determinadas tasas, el regulador se hace cargo del descontento que la implantación masiva de renovables en algunas zonas y sugiere "establecer beneficios directos para las comunidades locales que apoyen las instalaciones de renovables.

En concreto, plantea "precios más bajos de la electricidad" en los municipios que alojan parques renovables, "prioridad para el vertido a la red de las instalaciones renovables" y "compensaciones económicas".

Más renovable, menor precio

Con todo, quien más claro ha explicado la idea en los últimos días Javier Peña, un activista por el clima y fundador de la Plataforma Hope de divulgación científica -integrada por miembros de Greenpeace, Ecologistas en Acción o investigadores del CSIC y otros divulgadores- que en un vídeo publicado en Twitter se hizo eco esta semana de una idea que en principio viene de Alemania, consistente en fijar un menor precio de la energía cuanto mayor sea su generación de fuentes renovables en las distintas zona.

En un vídeo que en dos días ha tenido 155.000 visualizaciones, Peña traslada a las provincias españolas lo que considera una "idea poderosa" para que algunas zonas "dejen de arrastrar los pies" en cuanto al despliegue renovable. Trasladado a España, explica, supondría que la luz sería más cara en la Comunidad de Madrid, Andalucía o el País Vasco y más barata en Extremadura, Castilla y León y Galicia. Como consecuencia, los habitantes de estas últimas comunidades se beneficiarían de una luz más barata y sus territorios se harían más competitivos, verían una atracción industrial y, como efecto, más creación de empleo. Anticipando que a ningún territorio le "parecería buena idea tener la luz más cara", esto provocaría un mayor despliegue de renovables, asegura.

Oficialmente, Transición Ecológica no se manifiesta de momento sobre esta idea de que haya rebajas en la factura de la luz proporcionales a la cantidad de electricidad de origen renovable que se genere. Pero tampoco la rechaza y no ve mal que se genere debate en torno a la cuestión.