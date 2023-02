Consultorio de Vivienda: "Mi vecina no tiene campana, cocina con la ventana abierta e impregna la ropa de olor, ¿qué puedo hacer?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

IPC de la administradora

PREGUNTA Me gustaría saber qué tipo de IPC se debe de aplicar para la subida salarial de la administradora de mi finca situada en Moratalaz, Madrid. El general nacional del año, que es el 5,7%, o el general por comunidades autónomas, que es el 4,9%, o el general por provincias, que en Madrid es también el 4,9%. José Luis

RESPUESTA DE LA EXPERTA Dependerá de lo que hayan acordado con la administradora y que figurará en el clausulado del contrato de servicios respecto a la actualización del salario convenido.

Invierno y verano insoportables

PREGUNTA Hace dos años me compré un piso bajo en el que los inviernos son insoportables y la calefacción no me vale de nada porque me han dicho rotundamente que no quieren aislar el sobresótano, y en verano hace un calor como si durmieras en la calle. ¿Qué puedo hacer al respecto?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En ese caso, considero que debe contratar los servicios de un técnico para que elabore un informe de las condiciones y temperatura de su vivienda y poder demostrar con ello que verdaderamente afecta a la habitabilidad.

De esta forma, si se prueba que la situación depende del mal aislamiento o una incorrecta ejecución de los elementos comunes del edificio, la comunidad estaría obligada a ejecutar las obras que fuesen necesarias para que su vivienda fuese habitable (art. 10.1.a LH).

Sin normativa de olores

PREGUNTA Mi vecina de abajo no tiene en su casa extractor; su vitro está ubicada en su cocina en una ventana que abre para cocinar y la utiliza de extractor de olores. La ventana está en el patio en el que se tiende y los olores impregnan la ropa.

Es un edificio antiguo y las casas no cumplen con la normativa de extracción de olores de cocinas.

¿Puedo ir al administrador y denunciar? ¿Está obligada a poner un extractor? ¿Podría ponerlo y seguir abriendo la ventana para cocinar? ¿Entiendo que lo denunciable es el perjuicio que causa por manchar la ropa de olor, independientemente de que su cocina cumpla o no con la normativa de salida de olores? Carmen

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la vivienda no cumple con la normativa vigente en materia de extracción de humos podrá denunciar los hechos ante el Ayuntamiento para que, en su caso, se apliquen las medidas necesarias.

A este respecto, es aconsejable que consulte con el técnico de urbanismo para que le informe si efectivamente la vivienda debe contar con este extractor y qué medidas deben aplicarse al efecto.