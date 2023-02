Desde que Dani Alves ingresó en prisión, el pasado 20 de enero, debido a la acusación de una mujer por, supuestamente, haberla agredido sexualmente en el baño de una discoteca de Barcelona, son muchas las voces que han defendido y criticado al futbolista.

Así, tras conocer que el futbolista deberá continuar en prisión provisional y sin fianza, El programa de Ana Rosa ha podido hablar en exclusiva con Dinorah Santana, exmujer y madre de dos hijos del futbolista: "Hay violadores condenados que están en la calle".

"Dani no es un violador. ¿Cómo está en prisión? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Toda la vida ha tenido su imagen impecable porque él es una persona impecable. ¿Y cómo es esto? ¿Qué justicia estamos teniendo? No hay nada que lo incrimine. Entonces, ¿qué hace en la cárcel? ¿Cómo se destroza la vida de una persona de esta manera, de sus hijos, de su familia?", ha apuntado Dinorah.

Sin embargo, mientras que la víctima ha mantenido siempre la misma versión de los hechos, la declaración de Dani Alves ha ido cambiando. Así, el deportista ha ofrecido hasta cuatro versiones diferentes de lo que sucedió aquella noche. En primer lugar, apuntó que no conocía a la joven; después aseguró que sí la conocía para, posteriormente, defender que fue la chica quien se abalanzó sobre él; y, finalmente, apuntó que sí mantuvieron relaciones sexuales, aunque fueron consentidas.

Respecto a estos cambios en su declaración, Dinorah Santana ha destacado que está "muy convencida de la inocencia de Daniel, al 100%": "No creo que haya habido ningún fallo. Dani ha ido a España a declarar porque no ha hecho nada. Es normal que hubiera mentido porque se estaba muriendo su suegra, es por eso que no ha dicho enteramente la verdad desde el principio".

"Yo estuve con Joana en España cuando fui. Ella estaba muy mal, acababa de perder a la madre y pasó todo esto. Pero es normal, estaba mal, triste, fatal, la pobrecita", ha agregado la exmujer del futbolista. Acerca del respeto a la presunción de inocencia, Santana ha añadido: "Yo lo que sé es que Dani es inocente y no entiendo por qué está en la cárcel. Porque Dani nunca ha cometido ningún crimen. Para mí, la madre de sus hijos, soy mujer, la persona que lo conoce desde hace 22 años, no puedo entender que esté en la cárcel".