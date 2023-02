El próximo viernes 24 de febrero se cumple un año desde que Vladimir Putin decidiera invadir Ucrania, provocando una guerra que ya se ha cobrado la vida de miles de soldados y civiles y ha supuesto que millones de ciudadanos hayan tenido que huir de su país en busca de paz.

Con motivo del aniversario de la guerra, Susanna Griso se ha trasladado a Ucrania para conocer, de primera mano, cómo están viviendo los ciudadanos el conflicto armado entre los dos países. Así, la presentadora ha destacado que "la gente hace vida normal": "Estos días hay más periodistas de lo habitual. Se percibe tráfico de coches, gente en la entrada en el metro y en algunas empresas pueden acudir presencialmente a trabajar. Hay una vocación de no dejar que Putin altere sus rutinas y la mayoría acude de forma presencia a sus puestos de trabajo".

Además, Espejo Público ha podido charlar con Olona Zelenska, esposa de Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. En su primera entrevista concedida a un medio español, la primera dama ucraniana ha destacado: "Estamos agradecidos a España por la ayuda militar que estamos recibiendo. No podemos decir más, salvo muchas gracias. Lo importante no es tanto la cantidad, sino la rapidez".

Así, respecto a la implicación de occidente en la guerra, Zelenska ha señalado: "Necesitamos ayuda constantemente para proteger a nuestros hijos y la necesitamos mucho más rápido de lo que llega, por eso insistimos a nuestros aliados en que las decisiones deben tomarse más rápido. De ello dependen muchas vidas".

Desde el comienzo de la guerra, Olona Zelenska se ha mostrado muy preocupada por el impacto que el conflicto armado puede tener en la salud mental de los niños ucranianos: "Uno de los dolores más insoportables que sentimos es la influencia de la guerra sobre la salud mental de los niños. Da miedo decir que más de 400 niños han muerto y casi el doble han resultado gravemente heridos o lesionados, pero hay un impacto invisible de esta guerra: el impacto psicológico de los niños. Nuestro mayor deseo es que la generación de nuestros hijos no se convierta en una generación de guerra, sino en una de victoria. Debemos devolver a los niños la fe en la normalidad de la vida".

"Es difícil describir este estado en pocas palabras. Es una tensión constante. Creo que es una mezcla de emociones lo que ahora sentimos todos los ucranianos. Es un cóctel muy difícil y no sabes qué emoción esperar cada minutos. De verdad, es muy complicado", ha agregado la mujer.

Por su parte, Griso ha preguntado a la primera dama cómo recuerda el 24 de febrero de 2022, a lo que Zelenska ha respondido: "El trágico día 24 de febrero permanecerá como un día negro para todos nosotros. En lo sustancial, las emociones casi no sufrieron cambios. Es un shock causado por la brutalidad de la agresión. Lo que no sabíamos el día 24 era la crueldad del desarrollo de su guerra, de su comportamiento respecto a la población civil. Es un sinsentido que en Europa, en el siglo XXI, alguien desate una guerra innecesaria y no provocada".

"Creo que en Ucrania todo el mundo está en riesgo. Yo, personalmente, intento no pensar en los peligros. Tenemos que vivir y tener esperanza de algo mejor, no quiero pensar en los peligros. Prefiero pensar en el futuro que ahora estamos construyendo", ha destacado Olona

En lo que respecta a la situación familiar que está viviendo, Zelenska ha comentado: "Esto nos agota, llevamos casi un año ya sin vivir juntos y es muy complicado. Yo puedo comunicarme con mi marido por teléfono o verlo en su despacho, pero los niños no han tenido tanta suerte, le echan de menos y durante los cortos encuentros siempre estamos pendientes del reloj. Pero no voy a quejarme, esto no es lo peor que puede ocurrirle a la gente en tiempos de guerra".

"A veces me hago esta pregunta: ¿qué es lo primero que haría si fuera libre de elegir qué hacer? Pues solo me gustaría ponerme al volante y conducir mi coche sin pensar en lo peligroso que es y en el tiempo que tengo para hacer ese viaje. Quiero que mi sueño se haga realidad", ha concluido la primera dama de Ucrania.