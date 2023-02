Marta Riesco, un desayuno "espectacular" y el problema de la nueva tele-realidad

Los realities de Telecinco están en decadencia porque ya no hace falta encerrar a nadie tres meses en una casa para poder retransmitir su vida. Ya nos grabamos a nosotros mismos, con nuestro propio móvil. Sin claustrofobias, sin confinamientos, compartimos la realidad que nos rodea las 24 horas del día. Hasta la falseamos, para hacernos más interesantes. Y lo hacemos gratis, regalándoselo todo a Instagram, TikTok y sus patrocinadores. Somos muy generosos, a cambio de un poco de cariño de toda esa gente que se manifiesta a golpe de corazoncitos.

Así se crea una paradoja: hay personas que, muy dignas, afirman que jamás irían a un reality show y no se percatan de que ya lo tienen montado frente al espejo de su propia habitación. Somos así de contradictorios. Marta Riesco, redactora de la productora de Ana Rosa Quintana y popular en la red por diferentes piruetas para lograr el foco mediático, es un buen ejemplo de auto-reality. Que la tele no te da la fama de posar en los photocalls que idealizaste desde niña, pues ya desfilas en tu Instagram con ayuda de la variedad de filtros que pone la aplicación a tu disposición.

Pero, cuidado, esta búsqueda constante de la atención de los 'me gustas' puede crear ciertas dependencias: la necesidad de validación constante es peligrosa, ya que te envía a la sensación de no querer decepcionar a los followers y es fácil terminar teatralizando una vida de lujo, posados interminables, historias de superación, sonrisas sobreactuadas... Incluso desayunos espectaculares. Como esta semana, cuando Riesco publicó una story en la que escribía "mi novio me cuida" y, en la mesa frente al mar, un desayuno que por el texto olía a exquisito. Aunque si ampliabas la imagen sólo se veían unas duras y tristes rebanadas de pan mal tostado.

Pero da igual, quién se fija en ese detalle en la feroz velocidad con la que consumimos las 'historias' de Instagram, donde los 'influencers' o aspirantes a 'influencers' fardan de sus regalos de marcas (o compras que intentan figurar como regalos de marcas...), lanzan selfies repetitivos de 'dime que estoy guapo' e insinúan el "se vienen cositas". Así se intenta vender una agotadora sensación de triunfo, resultado de una sociedad que confunde vida plena con hacer pleno en ostentación.

Qué mal nos enseñaron lo que era 'estar bien'. Y las redes sociales lo retratan con la tele-realidad más real, la que no necesita un contrato con una televisión. Sólo un móvil. Tampoco hay premio final, ni siquiera nadie te explica el momento en el que deberías parar de grabar. Nos hemos convertido en los 'showrunner' de nuestra existencia viral. El objetivo es sentirte alguien único conquistando más y más 'likes', sumando más y más 'followers'. Pero la fidelidad de esos seguidores dura tan poco como el corazón que aparece fugazmente en la pantalla de Instagram cuando haces doble clic.