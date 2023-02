Pilar Rubio, tras cinco horas de maquillaje para su participación en 'El Hormiguero': "Estoy encantada"

Tras el clásico baile que hacen algunos miembros del equipo de El Hormiguero al comienzo del programa de Antena 3 todos los días, Pablo Motos presentó las secciones de este miércoles, dándole cierto misterio a la de Pilar Rubio.

Y es que la colaboradora apareció de espaldas junto a Miguel Gálvez, el nuevo responsable de la sección de Ciencia mientras Marron está de baja: "Muy atentos porque los dos traen cosas espectaculares", anunció el presentador.

Pilar Rubio y Gálvez, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Pilar no se puede dar la vuelta porque es secreto. Llevamos un mes con esta historia porque nos gustó una cosa, pensamos que podíamos hacerla. No nos salía, pero ahora ya sí. Ella guarda un secreto en su cara que veréis más adelante", explicó el valenciano.

A continuación, Motos entrevistó al invitado del día, el piloto de motociclismo Marc Márquez, que presentó Marc Márquez: all in, la nueva serie documental que estrena mundialmente la plataforma Amazon Prime Video el 20 de febrero.

Al acabar, Rubio apareció en el plató para realizar la performance que había preparado durante tanto tiempo. Una vez concluida, el presentador y el invitado se acercaron a hablar con ella.

"Uno de los problemas que había es que, por culpa del espejo, si miraba de frente, parecía que estaba bizca y si miraba a un lado, parecía un camaleón. ¿Cuántas horas de maquillaje llevas?", le preguntó Motos a su colaboradora.

"Cinco horas, pero estoy encantada porque soy la vida, es lo más maravilloso que puede haber, aunque el otro lado es la muerte", comentó la madrileña. "¿Lo peor ha sido hasta que te han ajustado el espejo y no te han roto la nariz de milagro?", quiso saber el conductor del programa de Antena 3.

Pilar Rubio, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"La verdad es que ha sido complicado porque pesa. Hace un mes que empezamos con los primeros ensayos de esto, se me clavaba el espejo en la frente y me dejaba una marca en la cara que me duraba todo el día", aseguró Rubio.

Y continuó diciendo que "ha sido mucho trabajo del equipo de atrezzo y de María, la que me ha hecho este maquillaje maravilloso. Creo que ha salido bien y ha gustado".

"A mí me gusta más el lado de la muerte", confesó la colaboradora. Al escucharla, Motos no pudo evitar decir entre risas: "Es la primera vez que te veo fea desde que te conozco".