Tu horóscopo diario: jueves 23 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 23 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana continuará bajo una situación planetaria muy favorable para ti, con una clara predisposición a que obtengas éxitos profesionales, financieros o sociales. Sin embargo, también hoy debes tener cuidado con las asechanzas de tus adversarios y las personas que te envidian, aunque de momento la victoria sea tuya.

Tauro

Excelente momento para correr algún riesgo o tomar alguna iniciativa más audaz de lo habitual en tu trabajo o los negocios, la influencia de Júpiter te protege y las cosas te saldrán bien. Tu carácter es muy prudente y tus acciones siempre son calculadas, pero a veces merece más la pena tirarse a la arena y confiar en ti mismo.

Géminis

Éxitos, realizaciones y alegrías, tanto laborales como en otros ámbitos, que se deberán a tus relaciones sociales o estas van a tener mucho que ver. Gran habilidad para conseguir que los demás hagan aquello que tú deseas, incluso sin que ellos se den cuenta. Gracias a ello lograrás algo que no habrías podido conseguir solo.

Cáncer

De repente, con razón o sin ella, te va a entrar una gran preocupación por el dinero y los asuntos materiales, seguramente el desencadenante podría ser un pequeño revés financiero, un gasto no previsto o alguna mala noticia relacionada con el trabajo, haciendo que salten todas tus alarmas internas. Pero todo se va a arreglar.

Leo

No tengas tanta prisa con tus proyectos, tanto de trabajo como financieros o de cualquier otro tipo. Es verdad que ahora los planetas están claramente a tu favor, pero también es importante ir consolidando todo aquello que vas consiguiendo, para que cuando vengan malos tiempos no se caiga todo como un castillo de naipes.

Virgo

La justicia es algo muy importante para ti, te esfuerzas en ser justo con los demás, pero ahora es el destino quien va a ser justo contigo ya sea en el trabajo o la vida íntima, porque vas a recibir una ayuda o un apoyo que no esperabas en un asunto que es de gran trascendencia para ti. Lo mismo que hiciste tú por otro en el pasado.

Libra

La indecisión es uno de tus rasgos más característicos. Siempre te esfuerzas en tomar la decisión más correcta y sopesas todas las posibilidades una y otra vez. Y el día de hoy estará protagonizado por una situación de este tipo, aunque al final tomarás el camino más adecuado y podrás disfrutar de un día feliz en su segunda mitad.

Escorpio

Se acercan turbulencias hacia tu vida sentimental o familiar y es importante que intentes ponerte en el lado de la otra persona si no quieres encontrarte con un disgusto inesperado. Quizás no seas tú quien inicie las hostilidades, pero el problema estará causado por cosas que tú has hecho o decisiones que has tomado en el pasado.

Sagitario

En muchos momentos del pasado otros se han aprovechado de tus esfuerzos y sacrificios y ellos han recibido en premio que en realidad te correspondía a ti, sin embargo, ahora va a ser lo contrario, a ti te tocará recoger los desvelos y sacrificios de los otros y obtener el premio por ellos. No lo harás a posta, sino que todo saldrá así.

Capricornio

Este día te traerá vivencias y experiencias felices y placenteras, además la vida sentimental te traerá sorpresas muy agradables que van a confirmar, o potenciar, estos buenos augurios. Es un momento ideal para solucionar algún conflicto o tensión con algún ser querido, o incluso con algún compañero de trabajo. Buena voluntad.

Acuario

Momento ideal para la amistad, para recibir afecto, ayuda o protección de tus amigos, o igualmente para iniciar nuevas y muy buenas amistades que en algunos casos podrían llegar a convertirse en una relación de tipo sentimental. Es un día de suerte en lo que a las relaciones íntimas se refiere, y estas te sacarán de algún problema.

Piscis

Las circunstancias van a hacer que tengas que imponerte de un modo u otro en tu trabajo. Tu bondad y generosidad pueden ser malinterpretadas como debilidad y pueden llevar a otros a aprovecharse de ti, por ello es el momento de dar un puñetazo en la mesa y salir al paso de esta situación, incluso aunque te cueste algún disgusto.