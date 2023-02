Luis Zueco: "España es la cuna del ajedrez moderno y la mayoría no lo sabe"

Como en las novelas llenas de tensión y emociones que escribe, la última obra de Luis Zueco estuvo en riesgo por el fuego. En concreto, por el terrible incendio que arrasó el Moncayo el pasado verano. Aquel trágico suceso, que entre otros muchos terribles efectos trastocó la vida de la familia del escritor, finalmente solo retrasó unos días esta obra que llega este jueves a las librerías españolas bajo el título de El tablero de la reina (Ediciones B, 2023).

En esta ficción, que arranca con el robo de un libro en la Alhambra granadina y un violento estallido de violencia sectaria en el Toledo del siglo XV, Zueco (Borja, 1979), convertido ya en uno de los autores de más éxito del género histórico español tras novelas como El castillo, El mercader de libros o El cirujano de almas, aúna tres de sus grandes pasiones: la Historia, el ajedrez y los libros. Y con ello, trenza un relato que, a ritmo de thriller, relata la enigmática casualidad (o no) que conecta el ascenso de Isabel la Católica al trono de Castilla y la reconfiguración del ajedrez hacia el juego que hoy conocemos.

Esta especie de hombre del Renacimiento (ingeniero de formación, fotógrafo, hombre de arte, escritor e historiador) que vive en un pueblo y dirige dos castillos rehabilitados como alojamientos rurales con encanto, los de Grisel y Bulbuente, ha conformado su novela más ambiciosa hasta la fecha cuando ha logrado descollar dentro y fuera de España. Pero cuando concluye la novela, recuerda en sus páginas su propia debilidad ante el fuego, el miedo ante las llamas y dedica su trabajo a "todos los combatieron el incendio del Moncayo aquellos días".

Usted que vive y trabaja en el mundo rural, eso que muchos llaman la España vacía o vaciada… ¿Cómo ve esos movimientos? ¿Es simple 'postureo' o percibe una preocupación social real?Sí que creo que hay una preocupación, pero no lo suficientemente importante. La estructura territorial está descompensada y es necesario un plan nacional que la mejore, con numerosas medidas de diversa índole.

¿Sería el mismo escritor si no viviera donde vive?Desde luego que no, yo creo que es una suerte vivir donde yo lo hago. Tengo una perspectiva que se pierde dentro de Madrid o Barcelona; pero al mismo tiempo estoy lo suficientemente cerca de ellas para estar al día de lo que sucede en los grandes polos de España. Y la proximidad a una gran ciudad como Zaragoza y en un territorio tan rico culturalmente hablando como Aragón es una indudable ventaja.

Y su origen y conexión están íntimamente ligados a nuestro país...Exacto, entró en Europa por la Península, las figuras europeas y las referencias documentales más antiguas están en España. Somos la cuna del ajedrez moderno y la mayoría no lo sabe.

Describe a Isabel como una reina revolucionaria, como una figura incomparable de la política de la época… Pero incluso en España tiene a día de hoy otra visión muy oscura que a veces eclipsa su figura ¿es justa esa visión bipolar del personaje histórico?Eso siempre sucede con las grandes figuras históricas, no obstante yo me he centrado en el ascenso al poder de Isabel. Un logro increíble y que muestra su enorme capacidad y explica sus logros posteriores.