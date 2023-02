Belén Esteban se emociona al recordar cómo superó su peor etapa: "Desde hace once años no he tenido ninguna recaída"

Belén Esteban ha protagonizado un emotivo momento en Sálvame recordando su oscura etapa, finalizada hace poco más de una década. La colaboradora ha roto a llorar al comentar los logros que ha conseguido en todos estos años.

Por tercer día consecutivo, la tertulia de Telecinco ha sacado nuevos comentarios de Alicia Senovilla sobre su relación con la de San Blas, con el añadido de que el marido de la presentadora también ha recordado algún que otro momento en el que ambos ayudaron a la colaboradora.

"La única que se salvó de su mal momento hace años se llama Belén Esteban. Con ayuda de su familia y de Óscar, Raúl, Adrián, Carlota y David Valldeperas", ha repetido la tertuliana. Jorge Javier Vázquez se ha ofendido por no aparecer entre los nombres. "Tú me dijiste que no lo iba a conseguir", ha lanzado Esteban, pero ante el disgusto del presentador ha admitido que era una broma.

"Esto no lo cuento por respeto a mi madre, que es mayor, pero yo recuerdo el día que me meten en el despacho. Yo entro y estaba fatal, lo reconozco. Raúl y David me dijeron que no podía seguir, pero Jorge me dijo una frase que yo no pudo decir, pero esa reunión me ayudó a mí mucho. Lo digo sinceramente", ha relatado la madrileña.

"Yo tuve ayuda. Me encantaría hablar del tema, pero no hablo por mi familia, a la que respeto y sé que sufre. Pero quien quiere, puede", ha lanzado. "Hace once años que no he tenido ni una recaída", ha expuesto en el programa de Telecinco.

"Yo no me veía bien, y mi psicólogo me decía: 'Cuando te mires al espejo tienes que decir cuánto vales, Belén, qué guapa estás'. Ahora estoy gordita, tengo mucha teta, mucha tripa y mucho culo. Pero soy yo, la que quiero ser: Belén Esteban", ha dicho, emocionada. Sus compañeros la han aplaudido y la han abrazado.