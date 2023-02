Es una vieja conocida, aunque supera por poco la barrera de los cuarenta. La descubrimos gracias a la segunda edición de Operación Triunfo, pero Ainhoa Cantalapiedra se ha transformado en una cantautora madura, profunda y con un toque místico. Acaba de lanzar Arrastrando un cadáver, una canción autobiográfica que habla de los amores que agonizan y acaban marchitándose.

Me da la sensación que su vida no ha sido fácil… Tengo un lema, que coincide con la primera canción que saqué en Operación Triunfo, y es que lo bueno se queda y lo demás se va. Además, vivir siete años en Latinoamérica me ha abierto mucho la mente: hay que enfocarse, crear la suerte y cambiar de actitud frente a los problemas.

Vaya título tan visual para hablar de amores muertos… Sí, quería llamar la atención y ser la voz de toda esa gente que no se atreve a verbalizar que se les ha muerto el amor. Este single también habla del amor propio, de que hay cortar una relación que ya no te aporta para seguir viviendo.

¿Cómo se supera un hecho tan traumático como una violación?La música me ha servido de terapia. Me abracé a ella desde muy pequeña. Aprendí a sanar mis heridas a través de ella y he comprendido que también puedo ayudar a sanar a otros. La ayuda de un psicólogo también es primordial para superar cualquier trance complicado. No hay que tener complejos: igual que preparamos nuestro cuerpo en el gimnasio, hay que ir a la consulta de un psicólogo. Debemos cuidar nuestra cabeza y el alma.

¿Es un libro que esconde mucho sufrimiento?Pienso que una persona no puede ser totalmente feliz sin haber conocido lo que es el sufrimiento. Desgraciadamente, a mí se me deshumaniza con cierta facilidad porque se me ve fuerte y segura, pero he pasado por procesos muy complicados: fui víctima de bullying, me violaron cuando era pequeña. Son experiencias muy dolorosas que me han ayudado a construir mi fortaleza actual. Eso sí, ya no vivo en el drama porque he dejado atrás el victimismo. Soy humana, reconozco el dolor, lo proceso, lo vivo, pero no me arrastro por él.

¿Le costó mucho tiempo llegar a este punto?Por supuesto. Nadie nace aprendido ni con una pala debajo del brazo para poder enterrar a los muertos. Me considero una viejoven porque he vivido muchas cosas que ojalá algún día pueda contar. De hecho, llevo dos años escribiendo un libro porque creo que, a través de mis vivencias, puedo ayudar a mucha gente. Creo que esa es mi misión, ser útil a los demás.

¿Guarda rencor a la televisión?No, ya no. Si soy sincera hubo un tiempo en el que no supe procesar lo que sentía y seguramente era rencor porque me vi como una víctima al borde de un precipicio al que me empujaron sin importar que pudiera volar o caerme. Ahora, desde la perspectiva que dan los años, me siento agradecida y orgullosa de ser la ganadora de Operación Triunfo.



¿Y qué piensa de la industria musical?Me produce mucha tristeza que siendo cantautora tenga que estar siempre en televisión para que la gente reconozca que hago música. Yo no tengo discográfica porque prefiero ir lenta, pero segura, pero aun así espero que algún día con la música sea suficiente.



Hace unos años decidió cruzar el charco, ¿lo hizo por necesidad o por ilusión?Por ambas cosas. Rompí una relación de nueve años, me cansé de arrastrar ese cadáver y quería ampliar panorama creyendo que iba a ser fácil. Me fui a México con mi mochila de Dora la Exploradora y mi último disco que era ADN. Televisa me compró catorce canciones y me las empezó a poner en las telenovelas y pensé que era mi sitio y me quedé allí. Me enamoré de México. Vivir todo aquello me abrió las puertas a nivel laboral, pero sobre todo me abrió la mente.

Pero al final regresó…Sí, vine unas Navidades y me di cuenta que por querer hacer mucho allí estaba dejando España. Fui a un programa para el que había creado la sintonía y durante la entrevista me preguntaron si quería ir a Supervivientes, dije que sí. Desde entonces estoy aquí y disfrutado del momento.

Imagino que su sueño es continuar su carrera aquí…Yo no espero nada porque el que espera, desespera. He aprendido con los años que mi profesión es una carrera de fondo. No me frustro ni me agobio porque no me pongo fechas cerradas ni propósitos con un calendario delante. Todo llegará cuando esté preparado para mí. El éxito es poder hacer música sin necesidad de tener reconocimiento. Un aplauso es maravilloso, pero me llega más una mirada o una sonrisa. Trabajar de la música después de veinte años es un lujo.



¿No le gusta la fama?

No, tiene demasiadas sombras que no se ven. Si pudiera me ponía una máscara para ir por el mundo de forma anónima.



¿Cuán importante es el amor en su vida?

Las personas nos movemos en dos emociones: en el amor y el miedo. Yo he dejado el lado oscuro y trato al prójimo como me gusta que me traten a mí. Me he quitado de la cabeza todas las creencias limitantes que me impusieron y siempre que canto hablo del amor y del desamor, pero no desde un punto de vista destructivo. El amor es universal.



Se sabe poco de sus relaciones sentimentales, ¿no tiene novias o novios?

Sí, tengo novios y novias, pero ahora mismo estoy soltera, enamorada de la vida y no busco nada. Trato de estar conmigo misma y vibrar en esa emoción porque es cuando aparecen cosas buenas.

¿Es usted feliz?Soy feliz porque trabajo día a día por la felicidad y por verme feliz.