Los colaboradores de 'Sálvame' comentan (y sobrepasan la línea) del nuevo código ético de Mediaset en su primera semana en vigor

La nueva cúpula de Mediaset, con Alessandro Salem como nuevo consejero delegado, aprobó el 30 de enero un nuevo código ético para sus programas de Telecinco y Cuatro. Con estas medidas se ha buscado, desde este lunes 20 de enero, acabar con algunas prácticas, con el fin de cumplir con algunos principios éticos. Sin embargo, los colaboradores y presentadores han comentado estos límites durante la primera semana y, de hecho, no han seguido las normas al pie de la letra.

Los cambios impuestos por la nueva cúpula afectan en especial a Sálvame. Hasta ahora, un programa que basaba su contenido en criticar a sus colaboradores y a los de otros programas, y ya no podrá hacerlo; que vive escenas tan rocambolescas como abandonos de plató, los que han pasado a estar prohibidos; que los presentadores dan bastante libertad a los tertulianos, y ahora tendrán que frenarlos para evitar mensajes polémicos y publicidad no autorizada, y en el que los mensajes políticos eran diarios, en teoría, hasta ahora.

Sin embargo, en esta primera semana en la tertulia de Telecinco se han sobrepasado todos los nuevos límites, sin excepciones. Si bien el programa no han incumplido el veto a personalidades que se activó tras la salida de Paolo Vasile, no ha seguido el mismo camino con las nuevas normas de esta semana. Pese a las consultas a los directores en pleno directo y las correcciones, los tertulianos han seguido actuando como antes de la incorporación de nuevas reglas, consciente e inconscientemente, lo que ha generado también reacciones en redes sociales señalando las infracciones.

El cachondeo entre los colaboradores de #Sálvame con el código ético de Mediaset ayer en el Plus.



“Ante la duda, no”, “Pregunta al director”, “No te puedes ir”, “Si la normativa me permite…”, ¿Para el Plus también vale?”, “Alberto va a mirar los apuntes”, “Cuélgalo en Twitter” — Ale Conti 💛 (@_aleconti6) February 21, 2023

Frenar todo lo que dé lugar a una responsabilidad civil o penal

Uno de los puntos a seguir con el nuevo código ético es que los presentadores deben cortar cualquier discurso que pueda contener mensajes polémicos con riesgo de ser juzgados, algo que afecta directamente a la prensa del corazón, y concretamente a la esencia de la tertulia de Telecinco. Y así se ha comprobado: el propio lunes fue incumplido por Terelu Campos.

Y es que la presentadora no se cortaba al insultar a Bigote Arrocet. "Es retrasado", propinó Terelu sobre la expareja de su madre, María Teresa Campos a causa de sus declaraciones sobre el estado de la periodista. Lo mismo ocurría, de forma más suave, por parte de Laura Fa con el hijo de Pipi Estrada, Borja Estrada, llamándolo 'tolai' y pringado. Algo que no sentó bien al periodista, y aunque no la amenazó con tomar acciones legales, su respuesta incumplió otra nueva norma.

Abstenerse de opiniones, preferencias o comentarios políticos



Precisamente con el calificativo a Borja Estrada, ganador de la segunda temporada de Pesadilla en el paraíso, su padre habló de política, algo prohibido desde ese mismo día. "Prefiero que sea un pringado a una independentista catalana", le contestó a Fa durante la emisión ya en Mitele plus.

Por su parte, la política siempre está en boca de Jorge Javier Vázquez. El presentador siempre comenta sus preferencias políticas e ideológicas, y así lo continuó haciendo con la visita de Alejandro nieto, ganador de Supervivientes 2022, con quien habló del papel de los impuestos en España. No sin antes recibir advertencias del director. "No te preocupes, no voy a poneros en ningún problema. Me tenéis más miedo que a un nublado", le anunciaba el director antes de "abrir el paraguas".

A él se unía Belén Esteban, que lejos de oponerse a las palabras del presentador, pedía que se revisaran los impuestos a las donaciones y, sobre todo, las pensiones. "Toda la vida trabajando para ganar luego 600 euros", decía de fondo, enfadada. Tras varios toques de atención, la colaboradora se enfadaba. "Siempre he sido libre para decir lo que he querido", afirmaba, dejando claro su descontento con las nuevas normas.

No se puede abandonar el plató en directo

La de San Blas también se saltaba uno de los puntos del código ético que más caracterizan a la tertulia del corazón. En la primera semana con las nuevas normas, la madrileña también se saltó el punto sobre abandonar el plató en directo cuando Rafa Mora mencionaba la cantidad de dinero que la colaboradora paga por la educación de su hija.

Sálvame realmente dijo: el código ético de Mediaset me lo paso por el forro pic.twitter.com/oYsguEugaT — Fran ❤️‍🔥 (@imfrancisconce) February 22, 2023

Ninguna manifestación publicitaria no autorizada

Los colaboradores tampoco se han habituado a no mencionar marcas que no debían. De hecho, han sido llamados la atención por sus comentarios a este respecto cuando han nombrado establecimientos o productos sin previo comunicado escrito a Publispaña. Así lo han compartido por redes sociales los espectadores de la tertulia de Telecinco.

A tiempo todavía para acostumbrarse al nuevo código ético, lo cierto es que la primera semana de Sálvame bajo las nuevas normas ha demostrado que estas medidas podrían acabar con la esencia y los pilares bajo los que se construye el programa del corazón y sus propios personajes, pues la ética, un guion blanco y una propuesta sin dramatismo nunca han sido los puntos que precisamente han dado personalidad a la tertulia.