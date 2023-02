Jorge Javier defiende los impuestos ante Alejandro Nieto: "El premio de 'Supervivientes' no habría dado para el tratamiento de tu hijo"

Alejandro Nieto compartió un vídeo en sus redes sociales manifestando que son "demasiados los impuestos" que ha tenido que pagar tras ganar los 200.000 euros del premio de Supervivientes 2022. Sus declaraciones rápidamente fueron comentadas, y recibieron muchas críticas. Este miércoles, el exconcursante ha hablado sobre el tema con Jorge Javier Vázquez en Sálvame.

El presentador se ha reunido con el joven durante la tertulia de Telecinco. El invitado ha aprovechado para justificar sus polémicas palabras: "Ese día pagué bastantes impuestos, estaba bastante cabreado e hice ese vídeo, pero no me opongo a pagar". Por esta misma línea, ha expresado que no entiende las críticas sobre que no trabaja, pues es autónomo y paga todo que ello conlleva.

Por su parte, Jorge Javier le ha hecho repasar en lo que se destinan los impuestos, remarcando la educación pública y el sueldo de los profesores. El conductor de la tertulia le ha expuesto un caso cercano, el del hijo de Alejandro, que nació con una enfermedad.

"¿Tú has hecho un cálculo de lo que hubiera supuesto pagar los medicamentos y tratamientos que habría necesitado tu hijo?", le ha expuesto Vázquez. "El premio no te habría dado para que tu hijo se curara", le ha asegurado, ante el recelo del gaditano.

El presentador ha seguido exponiéndole ejemplos: "Te has comprado un coche nuevo, ¿sabes quién paga las carreteras?", le ha lanzado el presentador. Nieto ha sacado a relucir entonces el tema de los youtubers que se mudan a Andorra por la cantidad de impuestos, pero Jorge Javier ha querido enfocarlo en aquellos que se quedan.

"Ibai Llanos ha aprovechado que le va tan bien para ayudar con sus impuestos a los que no les va bien", ha defendido Vázquez. También ha querido empatizar con Alejandro: "A mí me ha costado mucho entender el tema de los impuestos, y deberías sentirte orgulloso de haber pagado esos impuestos, porque gracias a ellos no solo tú te vas a poder beneficiar, sino que mucha gente va a poder beneficiarse de cosas que sin ellos no podrían".

Tras la reflexión, Nieto se ha disculpado. "Llegará un día que darás las gracias por pagar impuestos porque significará que te está yendo bien", le ha dicho Jorge Javier Vázquez. "Tienes que recordar que en tres meses te has comprado una casa y un coche", le ha insistido.

Tras la conversación, el presentador ha ido a hablar con el director para pedirle permiso para decir unas palabras sobre el tema de los impuestos, dado el nuevo código ético de Mediaset. "Los impuestos son la base del Estado del bienestar, eso es indiscutible", ha lanzado.

"Si a los que nos va bien tenemos que pagar más impuestos para que vaya mejor, se pagan", ha defendido el presentador. Eso sí, ha hecho un apunte: "Yo creo que el sistema tributario está un tanto obsoleto. No se puede mirar con la misma lupa a una persona como Alejandro Nieto que una vez en su vida en un concurso ha ganado esa cantidad de dinero, y que se le quite casi el 50%, porque ha sido una oportunidad en su vida y se lo ha ganado y se lo ha luchado".

Jorge Javier ha continuado su discurso: "Yo creo que a gente como a él se le puede impedir prosperar al ser una vez en la vida". "Estas cosas deberían mirarse. A la gente que tenemos una economía constante no estoy de acuerdo con que se bajen", ha matizado.

En lo que iba a ser un pequeño discurso sobre el tema, han acabado participando Belén Esteban, que ha puesto el foco en los impuestos a las donaciones, y Adela González, que no estaba de acuerdo con el presentador en algunos puntos.