No hace falta buscar mucho para encontrar a la Karina más sincera, tierna e inocente, pues ella siempre se muestra muy natural tanto en Instagram como en los programas de televisión a los que acude. Y así lo ha vuelto a hacer al ir a Diez momentos, programa de Anne Igartiburu, para hablar de su trayectoria musical.

A sus 75 años, la que fue representante de España en Eurovisión 1971 tiene más fuerza que nunca para seguir dedicándose a la música. Por ello, le encantaría seguir grabando canciones: "Me encantaría que me llamara una casa de discos y me dijera 'te vamos a grabar lo que tú quieres, para cerrar tu ciclo'".

Además, sigue de cerca toda la industria española y tiene algunos artistas favoritas con los que le haría ilusión colaborar. "A me gustaría mucho hacer un dúo con Alejandro Sanz, pero no querrá, está muy alto", argumentó la cantante. Pero, al ver que se estaba minusvalorando, la presentadora le planteó la posibilidad de que él quisiera.

"No podrá ser. Si yo en el fondo soy muy pequeñita", insistió la invitada. "Yo solamente he sido una gran trabajadora del mundo de la música, pero me encantaría porque tiene unas letras tan bonitas, canta tan bonito". Karina también destacó a Rosa López para hacer un dueto, así como a Vanesa Martín, aunque también "está muy alta", tal y como consideró.

Su experiencia en el Benidorm Fest 2023

Recordando su paso por Eurovisión, la artista también ha hablado del Benidorm Fest de este año, al que ella se presentó con su tema Ni galáctica ni sideral. "Dije: 'Pues mira, yo que empecé en Benidorm, ¿por qué no presentarme?'", contó muy apenada a Anne Igartiburu. "Pero no con la idea de ir a Eurovisión, yo ya he ido. Incluso me compré un vestido".

"Pero no pudo ser porque también alguien puso un palo en una rueda. No sé quién", aseguró la cantante. "Insisto, me hubiese encantado ir a concursar. Creo que no tengo que demostrar nada, a Eurovisión ya he ido". Aun así, la artista sí acudió a una de las galas a interpretar Las flechas del amor.

"Han sido muchos años de esos palos en las ruedas, y llega un momento que ya dudas", reflexionó Karina, en referencia a esta falta de oportunidades que vive. "No dudo de mí, sino de las posibilidades que pueda tener, porque una ya va estando casi al fin del camino, pero no será porque no lo he intentado".