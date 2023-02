Calviño y Belarra se enganchan con los últimos flecos de la ley de vivienda y retrasan su aprobación

La aprobación de la ley de vivienda está encarrilada desde hace semanas, pero no termina de concretarse. Esta semana, después de pactarla con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes presentó a Unidas Podemos, ERC y EH Bildu la propuesta que, en principio, tendría que haber servido para cerrar las negociaciones, ya que todos los actores coincidían en que, en los últimos intercambios verbales, el acuerdo estaba muy cerca. Pero, lejos de haberse pactado un texto final, esa propuesta ha vuelto a abrir una brecha entre el PSOE y sus socios, un desencuentro que Unidas Podemos achaca a que la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha impulsado algunos recortes en las medidas que se habían hilvanado verbalmente.

Socialistas y morados llevaban semanas asegurando que el acuerdo para desbloquear las larguísimas negociaciones de la ley de vivienda estaba al caer, después de que el inicio del nuevo año trajera consigo el deshielo de unas conversaciones que estuvieron bloqueadas durante mucho tiempo. En las últimas semanas, lo que se ha estado negociando, fundamentalmente, han sido los términos exactos del mecanismo de regulación de los alquileres para determinar su alcance, ya que Unidas Podemos insiste en que la medida estrella de la ley no puede tener agujeros que desinflen su efectividad.

En concreto, uno de los últimos asuntos que ha estado sobre la mesa en las conversaciones entre Transportes y el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra es la posibilidad de que todas las viviendas ubicadas en una zona tensionada que se pusieran en alquiler por primera vez tuvieran limitado el precio al que estableciera el Gobierno, fuera su propietario un gran fondo o un pequeño particular. El departamento que lidera Raquel Sánchez no vio con malos ojos que la ley de vivienda incluyera una regulación en esa línea, pero, según algunas fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones, la medida se ha topado con la oposición de Calviño.

Y es que el PSOE, desde el inicio de las negociaciones, se ha mostrado muy reacio a poner en marcha topes de precios para pequeños propietarios, que en España son muy mayoritarios en el mercado del alquiler. Para Unidas Podemos, por el contrario, esta medida serviría para evitar que estos caseros siguieran elevando los precios de las viviendas en zonas tensionadas, ya que lo único que se planteó inicialmente es que los pequeños tenedores estuvieran obligados a no subir los precios al realizar un nuevo contrato. Esa medida inicial, por tanto, no afectaba a los pisos que salían al mercado por primera vez precisamente porque no hay ningún contrato anterior que tomar como referencia para congelar la cuota.

Otros dirigentes, no obstante, aseguran que las discrepancias con Calviño y con una parte del PSOE no tienen que ver tanto con esta medida en concreto como con la mera intención de ampliar el alcance del mecanismo de regulación de precios del alquiler. Fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones se muestran muy reacias a ofrecer detalles sobre los escollos que separan al Ministerio de Economía de Unidas Podemos y los socios parlamentarios del Gobierno, pero sí afirman que, en la propuesta de Transportes que ha cribado Economía, hay algunas sutiles modificaciones que, sin embargo, diluirían la eficacia del mecanismo de regulación de precios.

Discreción mientras se sigue negociando

De ahí que el optimismo que trasladaban todas las partes de las conversaciones hace tan solo unos días se haya diluido, al menos en parte. El PSOE sigue siendo el único partido que, tanto en público como en privado, asegura que el acuerdo para sacar adelante la ley de vivienda está prácticamente hecho, y fuentes del ala socialista del Gobierno consideran que Unidas Podemos está expresando su insatisfacción por la propuesta final de los socialistas como una estrategia para presionar hasta el final e intentar rascar algunas últimas cesiones.

Los morados por el contrario, insisten en que hay un trecho aún por salvar entre entendimiento verbal al que se llegó hace unas semanas y el documento finalmente presentado por Transportes tras negociarlo con Economía, aunque no han querido cargar públicamente contra los socialistas para no hacer descarrilar las negociaciones en su recta final. En esa línea, la ministra Ione Belarra pidió el miércoles pasado "prudencia" y no echar las campanas al vuelo ni crear "falsas expectativas" antes de llegar a un acuerdo para desbloquear la ley de vivienda, y exigió poner "negro sobre blanco" en el texto los avances que se han pactado en las reuniones.

Igualmente, ERC y EH Bildu, socios imprescindibles para que la ley se apruebe, también mantienen un perfil bajo. "Seguramente no vaya ni tan bien como dicen unos ni tan mal como dicen otros", resumió este jueves el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que sí aseguró que "esto se tiene que aprobar antes de que se acabe la legislatura porque, si hay alguna ley necesaria, es esta". Fuentes de la formación republicana corroboran las palabras de su portavoz, aunque detallan que en la última propuesta de Transportes no hay "ningún cambio importante", por lo que el acuerdo no puede darse por cerrado.