Assequibles, flexibles i sostenibles: les claus de l’habitatge públic metropolità

La metròpolis de Barcelona és una de les zones més cares d’Espanya per a comprar o llogar una propietat. Impulsat per la inflació, el preu del metre quadrat i de les rendes s’han disparat a nivells mai vists, la qual cosa ocasiona un complex problema econòmic i social. L’AMB impulsa diferents polítiques de promoció, construcció, lloguer i venda per a garantir el dret a l’habitatge; i no sols amb la meta que els residents tinguin un sostre on viure, sinó també disminuir els desequilibris socials, potenciar la cohesió social i millorar la qualitat de vida dels habitants.

Per a promoure l’habitatge públic l’AMB compta amb dos instruments, alguns d’ells pioners en l’Estat espanyol: l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB). Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB, destaca que "les polítiques d’habitatge de l’AMB són necessàries per a garantir l’accés a l’habitatge de les persones".

Les línies de treball del AMB, precisa Balmón, "ajuden a regular el preu del mercat, a donar accessibilitat a persones i famílies que no podrien fer-ho d’una altra forma, i obrir una nova perspectiva de com han de ser les polítiques d’habitatge de cara al futur". En aquest sentit, afirma que la «proximitat» és la que permet a l’AMB fer "actuacions" concretes d’habitatge i "actuar com a reguladors de preus".

L’institut metropolità de promoció del sòl

L’IMPSOL té a càrrec seu l’impuls i la coordinació de diferents programes d’habitatges socials de l’AMB. Per al període 2019-2023 està promovent 1.801 habitatges en 35 edificis de la corona metropolitana, de les quals el 69% es destinarà al lloguer social, a un preu de 400 a 450 euros per un habitatge de 50 a 60 metres quadrats, precisa Amadeu Iglesias, director general de l’IMPSOL.

El 31% restant són habitatges per a la venda, també a un preu inferior al del mercat, per a això des de l’AMB "s’obren diferents processos d’adjudicació, amb preferència per a residents o col·lectius com a joves o persones amb discapacitat", apunta Iglesias.

L’estat dels habitatges de l'IMPSOL

Dels habitatges que impulsa aquest organisme, 561 ja estan acabats, 407 estan en construcció, 326 es troben en diferents fases d’execució i 507 estan en diferents processos de concurs d’arquitectura.

El model d’habitatges que impulsa l’IMPSOL gira al voltant de tres eixos: la inclusió, la innovació i la sostenibilitat; on es tenen en compte la diversitat de gènere, els canvis de l’estructura familiar tradicional, la crisi energètica i la socialització entre els membres d’una comunitat.

Segons precisa Iglesias, l’IMPSOL invertirà un total de 233 milions d’euros en els seus programes d’habitatge, per a això compten amb crèdits com el del Banc Europeu d’Inversió i subvencions del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.

Habitatge metròpolis Barcelona

L’HMB és l’operador metropolità de lloguer accessible, entitat mixta conformada en un 25% per l’AMB, un altre 25% per l’Ajuntament de Barcelona i el 50% restant per la companyia Nic Residencial SL. "Aquesta paritat de socis públics i privats és pionera a Espanya", indiquen des de la coordinació d’Economicofinancera de la Gerència de l’AMB. Aquest organisme mixt invertirà un total de 600 milions d’euros per a edificar un parc de 4.500 habitatges protegits de lloguer, que s’edificaran en un termini d’entre sis i vuit anys; i que es distribuiran en parts iguals entre la ciutat de Barcelona i la corona metropolitana.

Reduir el dèficit

Un dels objectius de l’HMB és reduir el dèficit d’habitatges de lloguer social: a la metròpolis només l’1,8% de les propietats són d’aquest tipus, lluny del 15% que recomana la Llei del Dret a l’Habitatge. Uns altres són frenar l’alça dels preus del lloguer i contribuir a mitigar els efectes de l’emergència climàtica en la construcció. Com en les promocions construides per l’IMPSOL, els habitatges de l’HMB fomenten «la qualitat arquitectònica, la flexibilitat dels dissenys i que es garanteixin els criteris de qualitat ambiental, sostenibilitat i eficiència», descriuen des de l’Oficina Tècnica de Gerència.

Altres eixos prioritaris dels habitatges de lloguer és que siguin construïts sota criteris d’estalvi energètic i sostenibilitat ambiental, van precisar a l’AMB.

Consorci Metropolità de l’Habitatge

El CMH, conformat per l’AMB i la Generalitat, impulsa diferents polítiques d’habitatge per a millorar el parc residencial metropolità.

Cal recordar que en els 35 municipis es comptabilitzen més de 607.000 habitatges, molts dels quals presenten deficiències energètiques, obsolescències físiques i de conservació.

Al maig de 2022 es va obrir una convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis i habitatges, finançada pels fons europeus Next Generation.

La convocatòria te una dotació de 102 milions d’euros per al període 2022-2026, dels quals el Consorci ja ha rebut 37 milions.

Subvencions

Pel 2023 s’espera rebre altres 47 milions d’euros més. Gràcies a aquests fons es poden subvencionar fins al 80% de les obres de rehabilitació dels edificis, amb un màxim de 21.400 euros per habitatge.

L’AMB subvencionarà les rehabilitacions dels habitatges antics per a millorar la seva eficiència energètica. J. C.

Fins i tot els residents que es trobin en situacions de vulnerabilitat econòmica poden rebre ajudes que cobreixin fins al 100% dels treballs.

Altres subvencions gestionades pel CMH es destinen a obres d’eficiència energètica en els interiors d’habitatges; que poden cobrir fins a un 40% del cost dels treballs (amb un màxim de 3.000 euros per llar).

El Consorci també ofereix diversos instruments per a les comunitats de propietaris, com a un simulador i un visor de rehabilitació que estimen els costos de les obres, el càlcul per cada habitatge i les possibilitats de finançament. Amb aquestes subvencions des de l’AMB es busca incrementar la seguretat, el confort dels edificis i ajudar a l’estalvi energètic; i fomentar la revitalització econòmica del sector de la construcció.

La clau: els materials sostenibles

Els edificis promoguts per l’AMB aposten per usar materials sostenibles per a reduir l’impacte ambiental, i que tinguin dissenys que permetin el consum energètic zero. Es busquen materials innovadors com la fusta, utilitzada en el premiat edifici PISA de Cornellà; mentre que en el bloc de cases de Can Ribes, a Gavà, es van dissenyar sistemes de finestres que protegeixen les llars del fred a l’hivern i les refresquen a l’estiu.»Busquem reduir la petjada del plàstic en els edificis. Intentem fer ús de materials més saludables i biosfèrics, que siguin reciclables, i de proximitat», descriu Borrell.

Nou concepte de construcció

Els habitatges construïts i promoguts per l’AMB s’adapten als nous models socials i les perspectives de gènere. Els nous habitatges que impulsa l’AMB per a la venda o lloguer protegit tenen en compte els canvis socials de les últimes dècades. La flexibilitat és la clau, on s’eliminen les jerarquies familiars tradicionals i es projecten estances que es poden adaptar a qualsevol funció: "Una persona no ha d’estar aïllada d’altres zones, o lluny de la que planxa, s’entreté amb els seus nens o està treballant a l’ordinador. Tot està interconnectat", explica Iglesias.

Els nous edificis, com a Sant Just Desvern, presenten espais flexibles i sense jerarquies. DATA AE

"Busquem que desapareguin espais que no són útils. Abans els habitatges tenien rebedor, vestíbul, una sala. Ara desjerarquitzem els espais, volem que tots tinguin la mateixa qualitat, tant el dormitori 1 com el 2 o 3, així com la cuina o l’espai de planxa", descriu Josep María Borrell, coordinador tècnic de l’IMPSOL.

Aquest canvi de paradigma en el disseny dels habitatges s’estén a les àrees comunes dels nous edificis, on s’ofereixen més espais a les zones comunes, ja sigui en patis comunitaris "on es poden organitzar activitats veïnals com cicles de cinema", suggereix Iglesias; o més superfície per aparcar bicis o zones verdes més extenses: "Els habitatges del futur han de tenir moltes plantes, perquè els residents es retrobin amb la naturalesa", apunta Borrell.