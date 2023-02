Lola Mencía está de celebración. Y es que, tras una larga batalla legal con su expareja, Diego Pérez, por Horus, el perro que tienen en común, por fin ha conseguido que le concedan un régimen de visitas para estar con su mascota.

La que fuera concursante de Supervivientes explicó detalladamente a través de un directo de Instagram todo el proceso que le ha llevado a conseguir este permiso.

Para que se llevase a cabo este juicio, el primer paso fue hacer una prueba pericial en la que un perito tiene que valorar el comportamiento de Horus con Lola y sus padres, personas con las que convivía el animal antes de que la pareja se separase.

Este examen se realizó el pasado domingo y la decisión del profesional fue rotunda. En el informe dictó que no aprobaba la custodia compartida, puesto que la leonesa tiene otro perro, Kun. Lo que sí recomienda es este régimen de visitas, ya que cuando Lola y Diego eran pareja, tenían un régimen de copropiedad sobre el perro.

Una victoria un tanto agridulce para ella, ya que esperaba que le fueran a conceder esta custodia. Debido a que van a ser fechas determinadas, Lola le ha propuesto ya a su expareja fijar en un calendario estos días de visita para todo el año, que así se puedan organizar ambos con sus viajes y trabajo.

"El acuerdo ha quedado en que, de cada tres meses, yo esté uno con Horus. Es todo lo que he podido conseguir, es verdad que me gustaría más, pero me parece un acuerdo razonable", comenta en el directo.

El acuerdo comienza el uno de marzo, pero como esta semana Diego Pérez tiene varios compromisos profesionales que le van a impedir estar a cargo de Horus al cien por cien, la jueza ha permitido que Lola se lleve ya al perro con ella, algo por lo que la influencer está más que agradecida.

Horus y Kun, los perros de Lola Mencía. MARTADELOLA / INSTAGRAM

Lola Mencía y Horus en su reencuentro. MARTADELOLA / INSTAGRAM

Y así lo ha dejado ver en sus historias de Instagram. El reencuentro con sus padres, el primer contacto de Horus y Kun, la vuelta a la que fue su casa hace dos años... una lista de momentos que Lola va a guardar para siempre en su corazón.