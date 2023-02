Ha pasado un año desde que Olena y Valentina llegaron a Madrid. Su vida cambió por completo el 24 de febrero de 2022, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. Tuvieron que dejar su casa, coger una maleta y emprender el viaje más duro de su vida lejos de sus hijos. Todavía no han terminado de adaptarse a su nueva situación. Para entablar cualquier conversación necesitan utilizar el traductor de su teléfono, puesto que, aunque van dos días a la semana a clases de español, todavía no conocen el idioma.

Sin embargo, no es un muro que les haya impedido rehacer su vida. Poco a poco han conseguido tener una vida normal, dentro de la situación excepcional que viven. Los fines de semana y festivos trabajan en la empresa FCC con tareas de limpieza de calles. Al principio eran reticentes a aceptar el puesto, ya que implicaba aparcar la jubilación en el caso de Olena y la profesión de economista en el de Valentina. Sin embargo, se han dado cuenta que, gracias a las labores de Mensajeros de La Paz pueden conseguir dinero para enviárselo a sus hijos, que todavía siguen en Ucrania. Están muy agradecidas a esta asociación, debido a que son también quienes le han proporcionado una vivienda en el barrio de Chueca.

El viaje hasta Madrid

Olena y Valentina han vivido toda su vida en Kiev. Sin embargo, los bombardeos a menos de 20 kilómetros de la capital ucraniana les obligaron a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar allí a sus hijos y huir a España como refugiadas.

El primer destino de ambas mujeres, como de muchas otras personas, fue Varsovia. Polonia era la única vía de salida para los ucranianos que decidían huir de los horrores de la guerra. Sin embargo, sus viajes tomaron rumbos distintos. Olena tuvo que montarse en uno de los taxis que la Asociación de Taxis de Madrid puso a disposición de los refugiados. Después de tres días circulando por la carretera, llegó a Madrid. Allí le esperaba Mensajeros de La Paz para darle las llaves del que sería su nuevo hogar y ayudarle a conseguir toda la documentación necesaria para conseguir el estatus de refugiada o la tarjeta sanitaria, por ejemplo.

Olena está preocupada por sus dos hijos, que se han quedado en Ucrania ayudando y luchando contra los soldados rusos Jorge Paris

La travesía de Valentina fue completamente distinta. Se subió a un avión hasta Barcelona y de ahí a un AVE que le llevó hasta Atocha. Allí aguardaban a su llegada dos trabajadoras de la asociación. "Fue toda una aventura", recuerda María, la encargada de los Hogares de Oportunidades. "Le pedimos a una voluntaria de la asociación que nos escribiese el nombre de Valentina en ucraniano y nos recorrimos la estación con el cartel intentando buscarla", asegura. Resultó ser una tarea muy difícil debido a que las trabajadoras de Mensajeros de La Paz no tenían si quiera una fotografía de Valentina y ésta no hablaba ni español ni inglés.

Olena vino a España debido a que una de sus hijas y su nieto viven en Toledo, por lo que siempre que le es posible va a visitarles unos días Jorge Paris

Sin perder la conexión con Ucrania

"La guerra ruso-ucraniana ha estado ocurriendo no durante un año, sino desde 2014. Han sido nueve años de genocidio constante", comenta Olena. Sin embargo, el conflicto en su estado actual les pilló desprevenidas. No entraba en sus planes el tener que dejar sus hogares, a sus familiares y todo lo que hasta ese momento era su vida. "Estamos muy agradecidas a Madrid por habernos acogido en sus brazos", comenta Valentina. "Vivir en Ucrania ya no es seguro porque caen todos los días misiles rusos", explican. A pesar de ello, de vez en cuando pasa por su mente la idea de volver a su tierra y ayudar a los que todavía quedan allí, como otros en su situación ya han hecho. Sin embargo, por el momento no lo van a hacer.

Desde Madrid se enteran de lo que ocurre en Ucrania por las noticias. Todas las mañanas, nada más levantarse de la cama, encienden la televisión y ponen un canal ucraniano. Escuchan todos los acontecimientos con mucho detenimiento y preocupación. "Millones de personas han tenido que abandonar el país, las familias se han dividido, la gente ha perdido sus trabajos y tienen que empezar desde cero", dice Olena con tristeza. A pesar de ello, para estas dos refugiadas el único final posible al conflicto es obtener la victoria. "Esta guerra no terminará hasta que nosotros la acabemos. Todos allí están haciendo lo que está a su alcance. No se detendrán y seguirán adelante si Ucrania cae", explica.

Un nuevo hogar

La casa en la que viven en el barrio de Chueca funciona como un piso de estudiantes. Han establecido unos turnos para realizar las tareas de casa. Cada día le toca a una persona limpiar, hacer la compra o preparar la comida. El dinero para ir al supermercado se lo dan desde Mensajeros de la Paz, de manera que el salario que consiguen en sus respectivos trabajos lo pueden utilizar para comprarse ropa o, como suelen hacer, enviárselo a su familia, que todavía sigue en Ucrania. "En Ucrania los precios están muy altos y las personas no tienen trabajo, así que estamos muy agradecidas de estar aquí y poder ayudar a los que siguen allí", aclara Valentina.

Olena y Valentina conviven con otras personas en la misma casa, por lo que han organizado una tabla de tareas en la que cada día le toca a una hacer las labores domésticas Jorge Paris

Mantienen el contacto no solo con sus hijos, sino que también con sus vecinos. Son estos últimos los que les informan cada semana sobre el estado en el que se encuentra su casa. De hecho, unos días después de que Olena dejase su casa y comenzase su viaje hasta Varsovia, una bomba explotó cerca del que llevaba mucho tiempo siendo su hogar. "Estallaron vehículos y se rompieron las ventanas de muchas casas", explica. Afortunadamente, su vivienda no fue una de las dañadas.

No es el único peligro del que están pendientes. Y es que, a los bombardeos de las tropas rusas hay que sumar los robos que se están produciendo en las distintas ciudades del país. Muchas personas aprovechan el caos de la guerra para entrar en las casas de los ciudadanos y hacerse con objetos de valor. Lida, otra mujer ucraniana que vive en el mismo piso que Olena y Valentina, paga a uno de sus vecinos para que le vigile su casa.

Musicales y fútbol para distraer la mente

"En Madrid ya no sentimos tanto los horrores de la guerra", asegura Olena. A esto ayuda algunas de las actividades que organizan desde Mensajeros de La Paz. Una vez al mes llevan a los refugiados ucranianos que tienen acogidos a distintos lugares para que conozcan nuevas facetas de la ciudad y desconecten su cabeza, aunque solo sea durante un rato, de lo que está ocurriendo en Ucrania. Han ido a ver una función especial del musical de Tina Turner o un partido en el Santiago Bernabéu. Nada de eso soluciona la difícil situación a la que se enfrentan, pero les sirve de distracción.