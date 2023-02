'En boca de todos' habla con una mujer de 99 años desahuciada por error hace dos años que aún no ha recuperado sus pertenencias

Hace dos años, la Policía entró en la vivienda de Rosario, una mujer de 99 años cuando esta iba a casa de su hijo. Cuando la mujer regresó a su casa, pensó que unos okupas se habían instalado en su casa, pero nada más lejos de la realidad. Todo fue un error, pues los agentes debían desahuciar a los integrantes del piso de abajo.

Tal como ha explicado Nacho Abad en En boca de todos, "la comisión judicial entra en el piso de Rosario de forma equivocada e incluso cambian la cerradura": "Cuando Rosario llega a su casa se encuentra con que ya no es su casa, que la comitiva judicial se ha llevado todo, el televisor, todos los elementos han desaparecido de su casa: los electrodomésticos, vajilla, objetos personales...".

Además, el matinal se ha trasladado a la vivienda, donde Rosario lleva viviendo más de 60 años en los que nunca ha dejado de pagar el alquiler correspondiente. "Se llevaron un libro que yo estaba escribiendo, la mantilla de mi madre, un retrato de mi marido, que era la única foto que tenía. Eso vale mucho y no se puede pagar", ha destacado la mujer.

Rosario ha destacado que "esto no se borra de la cabeza": "Sé desde lo primero hasta lo último que se han llevado". Por su parte, Emiliano, hijo de Rosario ha señalado que la situación es "muy mala": "Sientes una soledad y una impotencia... Hay cosas que con ella tienes que obviar, pero nos sentimos impotentes. Cuando nos enteramos de que había sido un juzgado quien había abierto la puerta, me alegré de que no hubieran sido okupas. Ahora me arrepiento porque unos okupas al menos habrían tenido la dignidad de devolverle las cosas".