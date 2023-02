La misión de la Eurocámara asegura que no se va a "cortar el grifo" de fondos europeos a España, pero exige más transparencia

La delegación del Parlamento Europeo que ha visitado España para evaluar cómo va la ejecución de los fondos de recuperación ya tiene un veredicto. La misión, encabezada por la eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE), Monika Hohlmeier, ha querido enviar un mensaje tranquilizador y ha asegurado que "no hay perspectiva de cortarle el grifo a España de ninguna manera".

La delegación, formada por diez eurodiputados -siete de ellos españoles- ha comunicado que no se ha detectado "ningún tipo de fraude", pero ha exigido a las autoridades que sean más transparente sobre la información que se está trasladando del proceso de ejecución de los fondos y que esos datos se comuniquen con mayor frecuencia.

"No existe la posibilidad de seguir todo el rastro de los desembolsos hasta el destinatario final, eso ahora no es posible", ha expresado Hohlmeier. "Seguimos sin saber dónde está el dinero. Recomendamos que se ofrezca un acceso mejor a la información para saber cuántos fondos hay disponibles, cómo se gastan exactamente y que se conozca detalladamente a los destinatarios", ha añadido la europarlamentaria alemana.

Respecto a la ausencia de infracciones, Hohlmeier ha señalado que "lo único que no se ha cumplido hasta ahora es la reforma de las pensiones, que tenía que haberse presentado en diciembre". El Ejecutivo tenía que haber entregado la segunda pata de la reforma a finales de diciembre del año pasado, pero tal y como recordó la Comisión Europea los plazos son indicativos. "Este hito todavía no está cumplido y eso significa que el Gobierno tiene que esforzarse por cumplirlo porque si no se arriesga a las consecuencias", ha advertido Hohlmeier. No obstante, la jefa de la misión ha señalado que, tras reunirse con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el martes, no tuvo la impresión de que el Gobierno "quiera quedarse de brazos cruzados".

El tono moderado de Hohlmeier ha contrastado con los agrios intercambios de reproches que habían calentado la visita de la comisión los días previos. La eurodiputada acusó a Calviño de filtrar información a la prensa y varios eurodiputados que inicialmente se iban a apuntar a la misión optaron por no hacerlo al considerar que se había politizado en exceso su contenido.

Tolerancia cero con la corrupción

Donde Hohlmeier sí ha cargado las tintas ha sido al hablar de la reforma del delito de malversación aprobada el pasado mes de diciembre, que rebajó las penas en los supuestos en los que no existiera apropiación personal de lo malversado. La jefa de la misión ha exigido "tolerancia cero con la corrupción" y ha pedido explicaciones a los tres ministros con los que se ha entrevistado -Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá- sobre la reforma del Ejecutivo.

"En un código penal no debe haber excepción alguna para ningún supuesto frente a ninguna persona que cometa corrupción. Pedimos que se asuma esa línea al 100%", ha agregado Hohlmeier. Un compromiso al que ha accedido el Gobierno, ha matizado. En todo caso, la propia Hohlmeier ha reconocido que la reforma de la malversación no era competencia de esta misión, formada a iniciativa de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, sino de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE).