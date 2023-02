Mientras Isabel Pantoja triunfa en su gira por Estados Unidos, en España, un nuevo disgusto se suma a su lista. Tal como ha informado este miércoles El programa de Ana Rosa, un grupo de ladrones ha entrado a robar en el restaurante que la cantante tiene en Fuengirola.

Esta es la segunda vez que asaltan Cantora Copas, pues el pasado 9 de febrero ya entraron en el local y hubo algunos destrozos. Sin embargo, esta vez ha sido aún peor. Fue la inmobiliaria encargada de su alquiler quien encontró el restaurante completamente asaltado y en un estado lamentable.

Tal como ha narrado, en exclusiva, Antonio Rossi, fue el pasado martes cuando los agentes de la inmobiliaria se pusieron en contacto con Isabel Pantoja para comunicarle lo ocurrido. Además, encontraron incluso a un okupa viviendo en una de las estancias del local.

"Este local estaba alquilado a unos chinos que tenían un restaurante y pagaban 12.000 euros al mes. Justo antes de la pandemia, dejan de pagar el alquiler y cuando llega la pandemia piden una rebaja de la cuantía a 5.000 euros y pagan muy poco hasta que dejan de pagar. Isabel denuncia por impago, pues la deuda llegaba a los 300.000 euros y llegan a un acuerdo de 160.000 euros para que abandonen", ha explicado el periodista.

"Ahora estaban mostrando de nuevo el local porque esto es una concesión del Ayuntamiento de Fuengirola por 15 años y a Isabel Pantoja aún le quedan dos para poder explotar el local. La sorpresa ha sido esto. La Policía ya está avisada y me han comentado que esta misma mañana, con carritos de supermercado, los vándalos se estaban llevando vajillas, cacerolas... Me dicen que hay una intencionalidad de que Isabel Pantoja abandone la concesión y se devuelva al ayuntamiento cuanto antes porque ellos sospechan o les extraña que no haya una vigilancia más concienzuda por parte de la Policía sabiendo lo que ha ocurrido tanto hace diez días como ahora", ha agregado Rossi.

De la misma manera, el colaborador ha señalado que no había cámaras en el local y que la cantante no puede denunciar los hechos porque "la sociedad propietaria es Pantomar, que está en Puerto Rico": "Lo único que han conseguido es que vecinos y la inmobiliaria lo pongan en conocimiento de la Policía, pero no han podido denunciar lo que está ocurriendo".