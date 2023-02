Alfonso Arús da pistas sobre su futura jubilación: "Será dentro de poco"

Aruser@s, el matinal de Alfonso Arús, es conocido por no ser como ningún otro. A base de su humor tan característico, el catalán ameniza todas las mañanas los temas de actualidad sin llegar a entrar en polémicas. El programa de La Sexta muestra la cara más amable de la información, aunque este martes el presentador acabó hablando de un tema un tanto más serio.

La chispa comenzó cuando el propio presentador hizo un comentario sobre su futuro: "Yo, cuando me jubile, que será dentro de poco, no quiero que me llaméis 'jubileta', ¿eh? A mí jubileta, no". Ante la mención sobre el final de su etapa como televisivo, fue una de sus compañeras de plató, su esposa Angie Cárdenas, quien le preguntó cómo deberían de llamarle.

Sin embargo, Alfonso Arús no tenía respuesta concisa que dar. El presentador no tenía claro como deberían de referirse a él, pero sí como se niega a ser llamado: "Es horrible. ¡Es edadismo! (discriminación por la edad) Estoy viendo aquí mucho edadismo".

Lo cierto es que, por edad y por años cotizados, a Arús ciertamente no le quedarían más de tres años. Y es que, el barcelonés hará en mayo los 62 años, y la edad de jubilación en España está entre los 65 y los 66 años.

La broma no quedó ahí. El comentario sobre la vida "después de televisión" de Alfonso Arús invitó a todos los colaboradores del programa a imaginarse a qué dedicará su futuro el periodista: "Tendrás que buscarte alguna afición porque si no te vas a aburrir", comentaba entre risas Patricia Benítez. Aunque Arús lo tiene muy claro, no quiere hacer nada: "Oye, ¿os podéis meter en vuestras vidas y dejarme a mí tranquilo en mi hamaca en Benidorm?".