Barcelona instará a que los monitores de actividades extraescolares, incluidas las deportivas, hablen en catalán

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado en la recta final de mandato un ambicioso plan con 68 medidas para fomentar el uso del catalán en la ciudad. Estas acciones interpelan a todos los ámbitos en los que la administración municipal puede intervenir en cuestiones lingüísticas, que incluyen el político e institucional, el de atención al público, el comercial, el educativo, el deportivo y la salud o la cultura. En todos ellos, el Consistorio quiere que el catalán sea la lengua de "uso común" y prioritario, como ha explicado este martes el teniente de alcalde de Cultura, Jordi Martí.

Entre los ámbitos en los que este plan tiene margen de maniobra destacan "impulsar la formación en lengua catalana al personal de los establecimientos comerciales; formar en prácticas lingüísticas de catalán a entrenadores y árbitros de actividades deportivas extraescolares para niños y jóvenes o que el catalán sea la lengua en la que intervengan por defecto tanto la alcaldesa como los regidores del Ayuntamiento", ha explicado Martí este miércoles.

El gobierno municipal quiere revertir el retroceso en el uso del catalán en la ciudad, especialmente entre los jóvenes, y ha reservado un presupuesto de 24 millones de euros para desarrollar esta batería de 68 acciones en los próximos cuatro años. Se reforzará con una campaña de comunicación que comienza este jueves y que se desarrollará hasta el próximo 3 de abril bajo el lema 'El teu català suma' (Tu catalán suma).

La coordinadora del plan, la lingüista Marta Rovira, ha querido matizar que en este aspecto, "no se ha modificado ninguna normativa lingüística ni de multas" sobre rotulación de comercios en catalán o aspectos similares, como no ser atendido en catalán. El cometido de la acción es no imponer sino dotar de "recursos y soluciones" a estos posibles conflictos lingüísticos.

El 27% de los barceloneses usa muy poco el catalán en su día a día y un 26% no lo emplea nunca

Por su lado, Martí ha puntualizado en el mismo sentido que las propuestas no se acompañan de un régimen sancionador porque no están pensadas como una "exigencia", ni parten de ningún cambio normativo que afecte al ámbito lingüístico. "No es exigencia, es invitar, insistir, pedir y reclamar que en estos ámbitos de la vida comunitaria el catalán sea la primera opción", ha afirmado.

Otros puntos que recoge el proyecto municipal o Pla d'acció per promoure l'ús del català a la ciutat, relacionados con la educación, insisten en invitar a personajes influyentes para niños y jóvenes que hablen en catalán a institutos, sobre todo, "en barrios o distritos donde menos se usa la lengua catalana", indica el informe. Y en la salud, el Ayuntamiento se compromete a "colaborar en el programa de bienvenida de la Generalitat para el personal médico extranjero que viene a trabajar a Barcelona".

También se trabajará desde el Ayuntamiento en la creación del Dia de la Llengua a Barcelona, con una fecha aún por definir y que podría trascender de festividad local a autonómica. Y en la apertura de la Casa de les Lletres del Poblenou como la oficina de la lengua catalana que vehicule la implementación de todas estas acciones.

Según el diagnóstico lingüístico que se ha trazado para redactar este plan, se ha analizado el uso del catalán en Barcelona. Los resultados arrojan que el 27% de los barceloneses lo usa muy poco y que un 26% no lo usa nunca. Frente a un 11% que lo emplea mucho y un 19% que lo hace con bastante frecuencia.