Regresa el Mobile, que augura grandes cifras de visitas y de negocio

Alrededor de 80.000 visitantes, 2.000 expositores y un impacto económico de unos 350 millones de euros. Estas son las grandes cifras que maneja la edición 2023 del Mobile World Congress de Barcelona, la que espera ser la de la práctica reactivación total de un evento tecnológico que se queda en Barcelona hasta 2030. La mayor feria de la industria de la telefonía móvil del planeta abre sus puertas este lunes las 09.30 horas en Fira Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat. Y lo hace sin huelga de taxis, con VTC de toda España autorizadas a trabajar en Barcelona estos días, y con un incremento estimado de la facturación del 25% para los taxistas, según el sindicato Élite.

Los restauradores cifran en un 40% el impacto de estos días en sus ganancias y, a pesar de que desde el Gremi de Restauració aseveran que "ya no se produce el aluvión de reservas de otras épocas ni la euforia de los primeros años", la ilusión del sector sigue intacta. La patronal del ocio nocturno de Barcelona Fecasarm calcula que la facturación será un 18% inferior a la de 2019.

Se crearán 7.400 empleos temporales en cuatro días y la organización del evento ha reservado 18.500 habitaciones de hotel. La ocupación hotelera será de entre el 90% y el 95% con precios entre un 5% y un 10% inferiores a anteriores ediciones.

Inaugurarán este lunes el evento y harán un recorrido por algunos de los principales expositores el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI. Se ocuparán de lo último en tecnología móvil los ocho pabellones del complejo ferial. «Volveremos a llenar el recinto», confió hace unos días el consejero delegado de la patronal del sector, GSMA, John Hoffman.

80.000 personas son la previsión de asistentes al congreso, por debajo de las 109.000 de 2019

Entre este lunes y el próximo 2 de marzo, el Mobile recuperará la presencia de grandes marcas de telefonía mundiales, como la china Huawei, que es la que contará con el mayor expositor de todo el salón, y la surcoreana Samsung, que también ganará un 50% de espacio para presentar sus últimas novedades y productos tecnológicos.

No obstante, no solo habrá presencia de las marcas de telefonía en esta edición de la feria. Esta se abre, año tras año, a un número creciente de industrias del ecosistema de las nuevas tecnologías y esta vez tendrán presencia en Fira Gran Via compañías como la aeronáutica Airbus, JP Morgan (el mayor banco de Estados Unidos y una de las empresas financieras más importantes del planeta) o la empresa bursátil Dow Jones. Los que no acudirán, ha asegurado la patronal GSMA, son "ni el gobierno ruso ni sus empresas".

Por su lado, el Aeropuerto de Barcelona ha previsto 7.643 operaciones desde el vienres 24 de febrero al domingo 5 de marzo, un 19,1% más que en 2022 y un 93% de los de 2019.

Conexión global a Internet

Así como en la edición de 2022, el salón giró entorno al concepto de metaverso, en estos cuatro días de congreso los temas troncales de las presentaciones y conferencias serán la aceleración de la conectividad global a Internet y la velocidad de las conexiones.

Prácticamente un millar de oradores desarrollarán estos y otros conceptos relacionados con las industrias que orbitan alrededor de la telefonía móvil, como los transportes, las finanzas, la salud o la logística. De hecho, un 40% de los ponentes pertenecen a estos sectores adyacentes aunque acudirá el mismísimo inventor del teléfono móvil, Martin Cooper.. De las 2.000 empresas presentes en este salón de la recuperación, un total de 333 son catalanas. De estas, 104 están acompañadas por el Govern y dispondrán de un espacio en la feria donde exponer sus proyectos.

Desde 2006, el año en el que el Mobile aterrizó en Barcelona por primera vez, la Generalitat ha facilitado la presencia de 339 compañías catalanas que, gracias a su participación, han conseguido doblar su facturación y han incrementado un 38% de media sus plantillas, en cifras facilitadas por Empresa i Treball. En 16 ediciones en Barcelona, el Mobile ha generado 5.700 millones de euros para la ciudad y 148.000 empleos temporales.

La cita 4YFN se expande

También tendrán cabida firmas locales en el evento de startups 4 Years From Now (4YFN), que ha ido ganando notoriedad en el Mobile año tras año, y que tras el éxito de su traslado de Fira Montjuïc a Fira Gran Via, estos días ocupará la totalidad del pabellón seis del último recinto.

Tras el duro golpe de la pandemia, esta edición ha de ser la de la recuperación y la de mirar hacia el futuro" (Roger Torrent, conseller de Empresa y Treball)



Desde el año 2015, cuando se celebró la primera edición del 4YFN, se han presentado en el evento paralelo al Mobile un total de 157 empresas catalanas que han triplicado la facturación y han doblado la ocupación. Para el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, Cataluña se encuentra «en el mejor momento en cuanto a la creación de startups», con más de 2.000 empresas locales.

Baño de realidad virtual

A su vez, la Fundació Mobile World Capital (MWCapital) presentará en los espacios que tiene reservados en el Mobile 2023 una serie de experiencias que fusionarán el mundo físico y el virtual. Sobresalen una cata inmersiva de bombones creados por los hermanos Roca; la posibilidad de vivir la experiencia de oler la hierba del Camp Nou; poder recrear el encendido del pebetero olímpico de Barcelona’92 como si fueses Antonio Rebollo o asistir al último concierto del grupo independiente español Izal en el Palau Sant Jordi (antes de disolverse) gracias a unas gafas de realidad virtual de 360 grados.

Además, los usuarios podrán programar unos fuegos artificiales a su gusto y verlos igualmente con gafas de realidad virtual. Y podrán crear un avatar propio con el que poder viajar, entre otros, por seis espacios emblemáticos barceloneses: el Park Güell, la iglesia de Santa Maria del Mar, La Rambla, la calle Petritxol, la Barceloneta y el Camp Nou. Todas estas propuestas virtuales parten de empresas catalanas.

«Hasta ahora estábamos muy volcados en la infraestructura tecnológica: el 5G, la fibra...pero ahora queremos explicar que las infraestructuras y tecnologías habilitan determinados modelos de negocio y servicios, para ciudadanos y empresas, muy diferenciales. Y queremos hacerlo desde Barcelona», asegura el CEO de la MWCapital, Francesc Fajula.

Cena de bienvenida al salón con la presencia de Aragonès

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acogió este domingo por la noche la cena de bienvenida del Mobile 2023, a la que asistieron el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estuvieron acompañados en la velada de autoridades por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Transporte público al recinto de Fira Gran Via: Metro, Ferrocarrils y buses lanzadera

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recuerda que el acceso al recinto ferial de L'Hospitalet se puede realizar con la L9 Sud en las estaciones de Fira y Europa / Fira y con la L10 Sud en la estación de Metro de Foc. La línea 9 Sud enlaza Fira Gran Via con las terminales T1 y T2 del Aeropuerto del Barcelona y conecta con las líneas de Metro L1 (Torrassa), L5 (Collblanc) y L3 (Zona Universitària), la L8 y las de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Europa / Fira.

La L9 Sud se reforzará con más trenes las estaciones de Collblanc y Fira para frecuencias de paso de dos minutos en las horas punta de la mañana y de la tarde. Y habrá señalización informativa para acceder al congreso en las estaciones de la L9 y la L10 Sud, en las correspondencias con la L1, L3 y L5 y en la estación de Espanya de las líneas L1 y L3.

También se puede acceder al salón en autobús utilizando la línea H12 (Gornal - Besòs Verneda) bajando en la parada de Plaça d’Europa. También se acercan al recinto las líneas regulares de bus V1 (Districte Gran Via l’Hospitalet - Av. Esplugues), 46 (Pl. Espanya - Aeroport BCN) y 65 (Pl. Espanya - El Prat).

Volverá a haber un bus lanzadera directo entre la plaza de Espanya y Fira Gran Via que estará operativo el lunes 27 y el martes 28 de febrero y el miércoles 1 de marzo de 8 a 20 horas, con frecuencias de pasado de entre 5 y 7 minutos. El jueves 2 de marzo circulará entre las 8 y las 16 horas con una frecuencia de paso de entre 11 y 12 minutos aproximadamente.