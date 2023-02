Este lunes, en la ciudad de Burnley (Inglaterra) dos hombres han sido sorprendidos por las cámaras de seguridad mientras robaban en una tienda. Para colmo, no se trataba de una cualquiera, sino de un local benéfico que vende productos a bajo coste para donar los beneficios a las familias más vulnerables.

El creador de esta idea es James Anderson, un fontanero de 55 años que, además de esta iniciativa, también ofrece servicios gratuitos de calefacción y fontanería a quienes lo necesitan desesperadamente. Él mismo ha añadido "es desgarrador saber que alguien puede venir a pedirte ayuda, se la damos con el corazón abierto, y luego nos roba".

El día de los hechos quien atendía en la tienda era su mujer, Bárbara. Como podemos ver en el vídeo, mientras uno de los hombres la distrae, otro coge un aftershave, valorado en 56 euros. Anderson lamenta "no lo vendíamos por esa cantidad, pero lo que hubiéramos recaudado se podría haber donado. No está bien lo que han hecho, pero no podemos meter a todos en el mismo saco, tenemos que seguir adelante".