Vox matiza el 'sí' de Tamames a la moción de censura: "Quedan algunos flecos pendientes"

El exmilitante del PCE Ramón Tamames, que casi con toda probabilidad será la opción de Vox para liderar la moción de censura contra Pedro Sánchez, busca venderse como un verso libre, con "independencia" de la formación de ultraderecha. Y como tal, se encargó de filtrar esta semana a través de fuentes cercanas que el acuerdo con los de Santiago Abascal está cerrado. Pero el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha querido enfriar el relato este miércoles señalando que faltan "algunos flecos pendientes" antes de presentar la moción.

Así lo indicó en declaraciones ante los medios en los pasillos del Congreso, donde apuntó que se conocerán detalles "muy pronto" y, tras ser preguntado sobre si el economista Ramón Tamames ha trasladado a Vox que quiere ser el candidato de la moción, insistió en que "pronto sabremos algo".

Si bien la información sobre la moción que prepara Vox es aún escasa, el partido y su candidato han mostrado ya en varias ocasiones que caminan algo descoordinados. Santiago Abascal fue el encargado de revelar a principios de febrero que mantenía reuniones con el economista barajando la posibilidad de tomar la iniciativa. Discutían, según el líder de Vox, la necesidad de que las Cortes Generales hagan un a "profunda reflexión" sobre la situación de España.

Días más tarde, Abascal confirmó que la búsqueda de un acuerdo se mantenía activa, si bien quiso pedir "un poco de paciencia". Desde entonces, la formación se ha esforzado por mantener la discreción y hacer entender que Tamames no es el único entre los posibles candidatos.

El que fuera primer teniente del alcalde Enrique Tierno Galván ha pospuesto en varias ocasiones su respuesta, pese a que desde el 7 de febrero prepara su discurso para la moción. Pues bien, ahora que el trato parece cerrado del todo y el anuncio oficial es inminente, Tamames se ha adelantado y ha hecho saber a sus compañeros de la Real Academia de las Ciencias Políticas y Morales que será el candidato de Vox.

El partido sigue sin dar más información al respecto y deja todas las posibilidades abiertas respecto a la moción de censura anunciada el 9 de diciembre. Esta formación cuenta con los diputados suficientes para poder presentar la moción, pero desde hace más de dos meses Abascal lleva manteniendo contactos con el Partido Popular (PP) y con otros partidos para que su moción de censura cuente con más apoyos cuando se debata en el Congreso de los Diputados.

de todas formas, la propuesta de Vox no parece tener mucho futuro. La moción no cuenta con el apoyo vital del PP -que la considera un "despropósito"- y el candidato no cuenta con el visto bueno de una mayoría de españoles. Así, según la encuesta DYM para 20minutos, el 56% de encuestados opina que Tamames no es el aspirante idóneo frente al 16,7% que lo apoya.