Vox subraya ahora que faltan “algunos flecos" para presentar la moción de censura tras filtrarse que Tamames habría dado el sí

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, subrayó este miércoles que faltan “algunos flecos pendientes” antes de presentar la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo indicó Espinosa de los Monteros en declaraciones ante los medios en los pasillos de la Cámara Baja, donde apuntó que se conocerán detalles “muy pronto” y, tras ser preguntado sobre si el economista Ramón Tamames ha trasladado a Vox que quiere ser el candidato de la moción, insistió en que “pronto sabremos algo”.

El partido sigue sin dar más información al respecto y deja todas las posibilidades abiertas respecto a la moción de censura. El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció el pasado 9 de diciembre la intención de su partido de utilizar esta herramienta contra Sánchez por su gestión, especialmente por la derogación del delito de sedición y el “asalto” al Poder Judicial.

Esta formación cuenta con los diputados suficientes para poder presentar la moción, pero desde hace más de dos meses Abascal lleva manteniendo contactos con el Partido Popular (PP) y con otros partidos para que su moción de censura cuente con más apoyos cuando se debata en el Congreso de los Diputados.

Anoche se supo a través de fuentes próximas al economista que Vox y Ramón Tamames habrían alcanzado un acuerdo para que el exmilitante del PCE fuera el candidato de una moción. Tamames, sin embargo, no cuenta con el visto bueno de una mayoría de españoles, que estiman que no es la persona adecuada para encabezar la iniciativa. Así, según la encuesta DYM para 20minutos, el 56% de encuestados opina que no es el aspirante idóneo frente al 16,7% que lo apoya.