La desaparición de Madeleine McCann continúa siendo un verdadero misterio. Después de casi dieciséis años, son muchas las jóvenes que han asegurado ser la pequeña, desaparecida en Portugal en 2007. Ahora, Julia Wendell, una chica de 21 años, ha recurrido a las redes sociales para afirmar que es Madeleine.

Este miércoles, Espejo Público ha podido hablar con Paco Marco, el detective que fue contratado por los McCann en España para investigar la desaparición de la niña. Marco ha destacado que, con la aparición de Wendell, rápidamente se puso a investigar quién era aquella joven.

"Lo primero que hicimos fue hacer una comparación biométrica de estas fotografías con las fotografías conocidas y otras que nosotros tenemos de Maddie McCann y comprobar que no se trataba de ella. Luego hicimos un análisis biométrico de las fotografías de Julia Wendell por internet y localizamos diversas fotografías suyas desde que tenía 14 años en adelante intentando ser famosa, intentando ser modelo", ha explicado el detective.

"Concluimos que, en un 99% no se trata de la misma persona, nunca se puede dar el 100% en este tipo de investigaciones", ha agregado Paco Marco. Además, el matinal ha hablado en directo con Mercedes Alemán, bioquímica clínica, quien ha explicado que las pruebas de ADN podrían estar listas en 24 horas y que, "lo ideal es que se haga con los padres": "Así nos garantizamos la contundencia de los resultados. Con familiares, es una paternidad o maternidad indirecta y puede ser que no salga".

La científica ha señalado que "tendría que salir una contundencia del 99,99% para determinar que el resultado es concluyente. El 99,9% también es un resultado fiable, pero el 99,1% es un resultado muy bajo". Por su parte, desde el plató del matinal de Antena 3, la psicóloga Lara Ferreiro ha apuntado su hipótesis.

"Julia podría tener lo que se conoce como un delirio de identidad que consiste en que tú te crees que eres otra persona y si alguien de tu entorno te desafía en esa creencia, tú lo refuerzas aún más. Dice que tiene una amnesia traumática, que no se acuerda, eso es bastante improbable porque generalmente te sueles acordar. Dice que fue abusada y se encaró con el abusador, eso no suele ser habitual. Además, los padres de Madeleine se prestan a las pruebas de ADN porque están pasando por un duelo sin cerrar, que es el más perverso, cuando no puedes dar una conclusión de lo que le ha pasado a tu hijo", ha recalcado la psicóloga.