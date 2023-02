La trágica vida de Roald Dahl, el novelista que está en el punto de mira por los retoques de sus míticas obras

Décadas después de su fallecimiento en 1990, el novelista Roald Dahl vuelve a estar en el punto de mira a raíz de las revisiones que ha hecho la editorial de sus libros infantiles, a la que se le acusa de censura. En esas nuevas versiones, algunas partes relacionadas con temas como el peso, la salud mental o la raza, entre otros, se han visto modificadas.

La nueva edición de Charlie y la fábrica de chocolate ya no nombra a Augustus Gloop como un "enormemente gordo", sino simplemente "enorme". Del mismo modo, en Las brujas una bruja ahora puede ser una "científica de alto nivel o dirigiendo un negocio".

Estas modificaciones, que han sido llevadas a cabo por el colectivo Inclusive Minds, han generado todo tipo de críticas. De hecho, el escritor Salman Rushdie tuiteó que "Roald Dahl no era un ángel, pero esto es una censura absurda. Puffin Books y el patrimonio de Dahl deberían estas avergonzados".

El novelista Roald Dahl firmando a los niños. Getty Images

En sus propias novelas se pueden conocer detalles de la vida de un Dahl que llegó a Inglaterra desde Noruega en 1900 con sus padres y sus cuatro hermanas. Vivió su juventud en África, fue piloto de la RAF (Fracción del Ejército Rojo) en la Segunda Guerra Mundial, así como espía en Washington.

Un matrimonio marcado por la tragedia

Roald se casó por primera vez en 1953 con la actriz Patricia Neal. Estuvieron juntos 30 años y fueron padres de cinco hijos. Sin embargo, en su relación no faltaron momentos difíciles. Olivia Twenty Dahl, una de sus retoños, falleció en 1962 con solo siete años por una encefalitis causada por el sarampión. Y Theo, el único chico de sus descendientes, tuvo un accidente que le provocó una lesión cerebral.

Roald Dahl y su mujer, Patricia Neal. Getty Images

Su mujer sufrió tres aneurismas cerebrales cuando se encontraba embarazada de Lucy, la pequeña. En los meses siguientes, ayudada por Dahl, tuvo que aprender a hablar y a andar, pero consiguió volver a desarrollarse profesionalmente.

Esta historia de amor acabó con la infidelidad del novelista, que tuvo una relación extramatrimonial durante once años con Felicity Crosland, amiga de Patricia. Finalmente se separó de esta y se casó con su nueva esposa en el ayuntamiento de Brixton (Londres). Con ella permaneció hasta 1990, cuando Dahl falleció por una leucemia.

Las nuevas generaciones de su familia

El legado de Roald Dahl ha continuado gracias a las actividades de sus hijas. Dos de ellas están también en el mundo de la escritura, puesto que Tessa Dahl es novelista y actriz y Lucy, periodista y guionista. Ophelia Magdalena está comprometida con la justicia social y la sanidad.

La escritora y modelo Sophie DahlLa escritora y modelo Sophie Dahl. David M. Benett / GETTY IMAGES

Sin embargo, la más relevante de su familia en la actualidad es Sophie Dahl, que se dedica a la escritura y el modelaje, quien fue la inspiración de Roald para crear al personaje principal de El gran gigante bonachón. Está casada con el cantante Jamie Cullum y protagonizó un polémico desnudo en 2001 al anunciar una fragancia de Yves Saint Laurent. Eso sí, tiene importantes novelas como The Man With the Dancing Eyes.