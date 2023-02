Incendio sin heridos en una industria de jabones de Òdena (Barcelona)

Protecció Civil de la Generalitat ha activado el Plan especial de emergencias exteriores del sector químico (Plaseqcat) por el incendio de la industria dedicada a fabricar bases para hacer jabón de Òdena (Barcelona). Un total de 30 dotaciones de los Bombers de la Generalitat trabajan en la zona. Según han explicado fuentes del cuerpo no hay heridos, aunque el techo de la nave ha colapsado.

Ahora mismo las tareas se centran en evitar que el fuego se extienda a empresas cercanas. Las llamas han obligado a cortar la circulación en la BV-1106 en los dos sentidos de la marcha, entre los kilómetros 0 y 4. El aviso se ha producido a las 06.48 horas. El 112 ha recibido 50 llamadas relacionadas con este episodio.

Según ha informado el teléfono de emergencias 112, el incendio habría comenzado alrededor de las 06.53 horas. Los Bombers han movilizado a 28 dotaciones para llevar a cabo las tareas de extinción, entre las que se han incluido tres vehículos con escalera, la Unitat de Col·lapses Estructurals (GREC), la Unitat de Riscos Tecnològics (GRIT), el Grup de Suport Operatiu (GROS), una Ambulancia y el Furgó de Risc Químic. En estos momentos se están llevando a cabo maniobras extensivas para poder dar por estabilizado el incendio lo antes posible. Hasta el lugar se han desplazado también operativos de los Mossos d'Esquadra y del Sistema d'Emergències Mediques (SEM).

El jefe de guardia de la Regió d'Emergències Metro Sud, Ramon Carreño, ha explicado que la nave afectada se dedica a la fabricación de jabones. Carreño ha detallado que la estructura de la nave ha colapsado "por la gran carga de fuego y el desarrollo rápido del incendio por los combustibles que había". Los Bombers han centrado los esfuerzos en evitar que el fuego se propagase a la nave de al lado, una empresa de muebles y sofás. "Hemos conseguido este objetivo, pero aún estamos trabajando en la extinción definitiva", ha detallado.

En el momento de los hechos no había nadie trabajando en las naves, pero sí que había gente dentro de una vivienda próxima a la fábrica incendiada. Carreño, no obstante, ha dicho que "aunque la casa se encontraba muy cerca, en ningún momento ha estado en peligro, pero tenía la distancia suficiente para que no le afectase la temperatura ni el humo".