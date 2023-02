Rumores de boda para Kris Jenner tras aparecer con un anillo de diamantes

Hoy en día, si alguien como Kris Jenner aparece en sus propias redes sociales con un enorme anillo de diamantes lo más probable es que esté dando a entender que se ha comprometido con su pareja. En su caso, Corey Gamble. Y fue por ello que tuvo lugar toda la oleada de rumores sobre una posible boda en la familia Kardashian de la que ha venido hablándose en los últimos días, hasta que finalmente una fuente ha tenido que desmentirlo.

Fue, además, el pasado Día de San Valentín cuando la empresaria publicaba una imagen de su dedo anular con la increíble joya, valorada según el portal Page Six en 1,2 millones de dólares gracias, entre otras cosas, a los 10 quilates que asegura un experto que posee.

Además, no añadía ningún mensaje, por lo que obviamente se daba rienda suelta a los seguidores para que elucubrasen qué podía significar dicha story. Y tampoco había que ser Sherlock Holmes para intuir que podía tratarse de un compromiso.

Gamble, ejecutivo celebrity y agente de talentos, lleva saliendo con Kris Jenner desde 2014, por lo que parecía plausible a ojos de los fans, así como otros usuarios afirmaban que una boda de la matriarca sería un magnífico colofón para la siguente temporada del show que protagonizan ella, Kim Kardashian, Kylie Jenner y compañía.

Kris, de 67 años, 25 más que su pareja -a la que Kanye West tachó de "impío" y de "infiel"-, no se pronunciaba y en los días siguientes solo añadía fotografías de que estaba bebiendo champán y rodeada de flores. Hasta que finalmente una fuente ha hablado con el Daily Mail para que cesen los rumores afirmando que no, Kris Jenner y Corey Gamble no están comprometidos.

Según el informante, la matriarca "no tiene planes" de pasar por el altar después de sus fallidos matrimonios del pasado, con el fallecido Robert Kardashian -abogado defensor de OJ Simpson- y con Caitlyn Jenner antes de que transicionara. "Lo cierto es que ella no siente ninguna necesidad de casarse con él porque ahora mismo tiene exactamente lo que quiere tener con él", ha agregado la fuente.

Kris Jenner sparked engagement rumors after being spotted wearing a $1.2M diamond ring. pic.twitter.com/V2pUBCifM3 — Def Noodles (@defnoodles) February 18, 2023

"Kris no quiere poner nada por escrito con respecto a esta relación porque sabe que si por lo que sea se termina, Dios no lo quiera, y están casados, no acabarían bien", ha agregado la fuente, que ha matizado que ese anillo lo tiene Kris Jenner "desde hace tres años y lo ha usado innumerables veces", solo que por ser San Valentín y quizá por el ángulo de la fotografía pareció uno nuevo.