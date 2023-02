Un accesorio de Carlos horroriza a Fani, su cita en 'First Dates': "No va conmigo"

Fani acudió este martes a First Dates en plena semana blanca del programa de Cuatro en busca del amor porque, pese a que reconoció que ligaba muchísimo, "de diez hombres que me acercan, me suele gustar solo uno".

"Soy una mujer muy selectiva que está buscando a un mulatito", le explicó a Carlos Sobera. La canaria fue madre a los 18 años: "Fue duro porque, mientras mis amigas se iban de fiesta, yo tenía que cuidar a un bebé. Pero ahora estoy muy orgullosa", admitió.

Carlos, en 'First Dates'. MEDIASET

A continuación llegó Carlos, un colombiano de dos metros de altura que apareció con instrumento musical típico de su tierra y con un peine incrustado en el pelo: "Me gusta retocarme de vez en cuando para tenerlo perfecto", aseguró.

Pero a Fani le horrorizó su complemento: "Con el peine ese en la cabeza me ha parecido un poco... no quiero decir, friki, pero que no me ha gustado mucho. Creo que no va conmigo".

En la cena fueron charlando para conocerse, y poco a poco a Fani se le fue olvidando que Carlos tenía un peine en la cabeza, ya que el colombiano la cautivó.

Carlos y Fani, en 'First Dates'. MEDIASET

En el reservado la temperatura fue subiendo, sobre todo cuando la comensal se sentó en las piernas del colombiano y le besó en el cuello: "Soy su Cupido de chocolate, rico y delicioso", afirmó Carlos.

Al final, pese a ser una de Las Palmas y el otro vivir en Madrid, la canaria sí que quiso tener una segunda cita: "Creo que ha fluido una energía muy buena entre nosotros". El colombiano, por su parte, coincidió con Fani y también quiso volver a quedar.